¡Hay nuevo líder y sigue 'ardiendo' la pelea por la clasificación! Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II 2025

La Liga BetPlay II 2025 siguió teniendo actividad el 30 de octubre, con dos nuevos partidos de la fecha 18.

A primera hora, Unión Magdalena, en Santa Marta, enfrentó a Deportes Tolima y perdió 0-2 con goles de 'Tatay' Torres y Adrián Parra.

Además, Llaneros recibió a Atlético Nacional en el estadio Bello Horizonte de Villavicencio y cayó 0-3 con anotaciones de Jorman Campuzano, Juan Manuel Rengifo y Facundo Batista.

En consecuencia, la Liga BetPlay II 2025 quedó con un nuevo líder y, además, siguió 'ardiendo' la pelea por los últimos dos cupos para clasificar a los cuadrangulares finales.

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II 2025 tras la victoria de Atlético Nacional vs. Llaneros en la fecha 18

Con la goleada en Villavicencio, Atlético Nacional superó a Atlético Bucaramanga en el ítem de diferencia de gol y se subió a la cima de la Liga BetPlay II 2025.

El panorama está así:

Atlético Nacional: 34 puntos (+14). Bucaramanga: 34 puntos (+13). Medellín: 34 puntos (+12). Fortaleza: 34 puntos (+8). Tolima: 32 puntos (+9). Junior: 31 puntos (+9). Águilas Doradas: 27 puntos (+4). Alianza: 26 puntos (+1). Independiente Santa Fe: 25 puntos (+2). Llaneros: 25 puntos (-3). América: 23 puntos (+2). Once Caldas: 23 puntos (-4). Millonarios: 22 puntos (-4). Deportivo Cali: 20 puntos (-5). Unión Magdalena: 18 puntos (-9). Deportivo Pereira: 18 puntos (-10). Pasto: 16 puntos (-4). Envigado: 16 puntos (-7). Boyacá Chicó: 16 puntos (-10). La Equidad: 11 puntos (-18).

¿Cuál es el único partido que falta por jugarse en la fecha 18 de la Liga BetPlay II 2025?

El único partido que no ha podido jugarse en la fecha 18 de la Liga BetPlay II 2025 y que se encuentra aplazado es el de Boyacá Chicó vs. América de Cali.

RELACIONADO Dimayor aplaza la fecha 19 de la Liga BetPlay y anticipa las semifinales de la Copa BetPlay

Este encuentro no pudo disputarse en Tunja por un concierto y, además, la Comisión Local de Bogotá negó el permiso para que se jugara en El Campín.

Fue así como tuvo que moverse para el 6 de noviembre y la fecha 19 fue aplazada hasta el siguiente fin de semana (el del 8 de noviembre).