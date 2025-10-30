Dimayor aplaza la fecha 19 de la Liga BetPlay y anticipa las semifinales de la Copa BetPlay

La División Mayor del Fútbol Colombiano (DIMAYOR) emitió un comunicado en el que confirmó modificaciones al calendario de los torneos profesionales del país.

La entidad informó que la fecha 19 de la Liga BetPlay II-2025 será aplazada, debido a la imposibilidad de disputar el encuentro entre Boyacá Chicó y América de Cali, programado originalmente para este fin de semana en el estadio El Campín.

Según el documento, la Comisión Local de Seguridad de Bogotá no autorizó el desarrollo del compromiso por razones logísticas y de seguridad. Pese a los esfuerzos de la DIMAYOR para encontrar un estadio alterno en otras ciudades, no fue posible garantizar las condiciones adecuadas para su realización.

La Liga se aplaza, pero la Copa se anticipa

Ante esta situación, la DIMAYOR determinó aplazar toda la fecha 19 de la Liga BetPlay y aprovechar el espacio para disputar las semifinales de ida de la Copa BetPlay 2025, que se jugarán durante el fin de semana del 1, 2 y 3 de noviembre, la cuáles son Envigado vs. DIM y Atlético Nacional vs. América de Cali.

De igual forma, se confirmó que el partido pendiente entre Boyacá Chicó y América de Cali, válido por la fecha 18, se jugará el 6 de noviembre, mientras que la jornada 19 se disputará entre el 7 y el 9 de noviembre.

La fecha 20, última del todos contra todos, se desarrollará los días 12 y 13 de noviembre, donde se definirán los ocho clasificados.

¿Cómo se jugará la fecha 19?

El ente rector del fútbol profesional colombiano precisó que en los próximos días dará a conocer los horarios exactos y la programación oficial de los partidos reprogramados.

Con esta decisión, la DIMAYOR busca preservar el orden competitivo y la equidad deportiva de los equipos, garantizando además las condiciones de seguridad necesarias para la realización de los encuentros.