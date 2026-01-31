Todo acordado: Millonarios ya tiene listo al reemplazo de Hernán Torres

Hernán Torres solamente estuvo 3 partidos al frente de Millonarios en 2026. Los malos resultados con los que cerró el 2025, sumado a tres derrotas consecutivas en esta nueva temporada, llevaron a que las directivas del club tomaran la decisión de terminar su contrato.

De acuerdo a lo que se reportó desde el equipo bogotano, el plantel profesional quedó bajo las órdenes de Ómar 'El Cabezón' Rodríguez, siendo el técnico interino mientras se definía el nombre del reemplazo, pero la incertidumbre duró pocos días, pues ya hay un nombre con el que está todo acordado.

Este será el nuevo técnico de Millonarios

Tras la salida de Torres, el nuevo estratega de Millonarios será el argentino Fabián Bustos, quien ya tiene todo acordado con las directivas y se espera que en las próximas horas esté aterrizando en Bogotá para firmar el contrato que lo vincularía a la institución.

De momento, no se conocen detalles sobre el vínculo contractual que tendría el entrenador de 56 años, pero lo cierto es que llega un hombre de experiencia internacional para intentar revertir el mal arranque de temporada este 2026.

La carrera de Fabián Bustos

Bustos tuvo su última experiencia en el fútbol profesional dirigiendo a Olimpia de Paraguay, donde no tuvo el gran rendimiento que tuvo en otros clubes. En 2024 salió campeón del fútbol peruano con Universitario, pero su principal palmarés está en Ecuador.

Dirigió a Barcelona de Guayaquil entre 2020 y 2023, donde conquistó una liga y llegó a semifinales de Copa Libertadores. También pasó por Delfín, ascendiendo en 2015 y ganando una liga en 2019, sumando una experiencia a su larga trayectoria en este país.

En Brasil llegó a dirigir a Santos y América Mineiro, sin llegar a terminar ninguna de las temporadas que dirigió.