Resultados de la Lotería de Boyacá del 31 de enero de 2026: conoce el premio mayor

Este sábado 31 de enero de 2026 se volvió a jugar una de las apuestas más tradicionales del país: la Lotería de Boyacá.

Miles de apostadores estuvieron pendientes del sorteo que se realiza cada fin de semana, buscando llevarse el codiciado premio mayor y otros importantes montos en efectivo.

Sigue leyendo para conocer el número ganador del premio mayor, el horario de juego, cómo funciona esta lotería y qué esperar para el próximo sorteo.

Resultados oficiales de la Lotería de Boyacá del 31 de enero de 2026

La Lotería de Boyacá se juega tradicionalmente en la tnoche del sábado, con transmisión en vivo por televisión y plataformas digitales para que los participantes revisen los números ganadores en tiempo real.

El sorteo inicia alrededor de las 10:40 p.m. y culmina con el anuncio de los principales premios, incluidos el mayor y los secundarios.

En el sorteo de hoy, el premio mayor correspondió al número X, acompañado de la serie X.

Esta combinación fue la que permitió que un afortunado jugador se llevara la cifra más alta de la jornada, cuya cuantía puede superar los miles de millones de pesos dependiendo del acumulado y los billetes vendidos.

Además del premio mayor, la Lotería de Boyacá entrega una variedad de premios secundarios y menores que ofrecen múltiples oportunidades de ganar dinero en cada sorteo, lo que mantiene la gran participación ciudadana en diferentes regiones del país.

En el sorteo anterior, celebrado el 24 de enero de 2026, el número ganador del premio mayor fue el 0395 de la serie 111, lo que muestra que la suerte sigue repartiendo grandes cifras entre quienes confían en esta tradición dominical.

¿Cómo se juega y cuál es el próximo sorteo?

Participar en la Lotería de Boyacá es simple, pues los jugadores compran billetes con combinaciones de números y series antes del cierre de ventas, que suele ser unas horas antes del sorteo.

Cada billete tiene una probabilidad de ganar según los números que coincidan con los extraídos. Los premios se reclaman en puntos autorizados presentando el billete original dentro de los plazos legales.

El próximo sorteo de la Lotería de Boyacá será el sábado 7 de febrero de 2026, nuevamente en horas de la noche. Recuerde ver los resultados de esta y otras loterías, en el portal de Noticias RCN.