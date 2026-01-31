CANAL RCN
Deportes

¡GOLAZO de Atlético Nacional vs. Inter Miami! Vea el VIDEO

Juan Manuel Rengifo abrió el marcador tras un magistral remate de media distancia.

Foto: @nacional_oficial en Instagram.

Noticias RCN

enero 31 de 2026
05:44 p. m.
Atlético Nacional e Inter Miami comenzaron a jugar en el estadio Atanasio Girardot de Medellín sobre las 5:20 de la tarde.

Ante un escenario deportivo lleno de hinchas, el 'verde paisa' inició imponiendo condiciones y generó las primeras ocasiones de peligro.

¡Atlético Nacional tomó una decisión de ÚLTIMA HORA antes del partido vs. Inter Miami!
Por lo tanto, sobre el minuto 25, Juan Manuel Rengifo, la 'joya' de Atlético Nacional, abrió el marcador con un verdadero golazo que se celebró con júbilo en las tribunas.

En video: así fue el golazo de Atlético Nacional vs. Inter Miami

Cuando el cronómetro estaba cerca de marcar los 25 minutos del primer tiempo, Andrés Román bajó el balón en la banda derecha y se lo entregó a Juan Manuel Rengifo, que estaba perfilado para rematar al arco.

Fue así como el volante de Atlético Nacional desenfundó un fuerte disparo con su pie izquierdo y dejó sin posibilidades al arquero Dayne St. Clair, del Inter Miami.

El video de la anotación es el siguiente:

Así formaron Atlético Nacional e Inter Miami

Unos minutos antes de que el partido en el Atanasio Girardot comenzara, Diego Arias y Javier Mascherano definieron sus títulares.

Atlético Nacional saltó al terreno de juego con David Ospina en el arco; Román, García, Tesillo y Casco en la zaga, Zapata, Rengifo y Cardona en la mitad de la cancha y Moreno, Sarmiento y Asprilla en la delantera.

Mientras tanto, el Inter Miami formó con St.Clair en el pórtico; Mura, Falcón, Fray y Allen en la defensa; De Paul, Ayala, Segovia, Silvetti y Lionel Messi en el medio campo y Luis Suárez en punta.

¿Qué pasa si Atlético Nacional e Inter Miami empatan en los 90 minutos?

En la transmisión del Canal RCN, que está presentando el partido en vivo en su señal principal, se precisó que no habrá penales ni alargue en caso de que el partido termine empatado.

¡El Inter Miami de Lionel Messi también tomó decisión de ÚLTIMA HORA para el partido vs. Atlético Nacional!
Este encuentro hace parte de la pretemporada del Inter Miami, mientras que le sirve a Atlético Nacional para seguir tomando ritmo de competencia.

 

