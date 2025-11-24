¡Se movieron los grupos! Así quedaron las tablas de los cuadrangulares A y B de la Liga BetPlay II 2025 tras la fecha 2
¡Los grupos siguen bastante abiertos tras los últimos resultados! Descubra cómo está el panorama en la Liga BetPlay II 2025.
Noticias RCN
07:23 a. m.
El sábado 22 y el domingo 23 de noviembre de 2025, se disputó la segunda fecha en los cuadrangulares A y B de la Liga BetPlay II 2025.
La jornada futbolera del fin de semana la abrieron Independiente Santa Fe y Fortaleza, en el estadio El Campín, y el 'león' se impuso 3-0 con hat-trick de Hugo Rodallega.
Posteriormente, Deportes Tolima, en el estadio Manuel Murillo Toro, no pudo pasar del empate con Atlético Bucaramanga y, tras los 90 minutos disputados, el partido finalizó 0-0.
Mientras tanto, el domingo 23 de noviembre de 2025, Independiente Medellín enfrentó a Atlético Nacional en una nueva edición del clásico paisa y el cero tampoco pudo romperse a pesar de que ambos equipos buscaron la victoria.
Y, finalmente, en el cierre de la jornada, Junior empató de manera agónica a América de Cali en el Pascual Guerrero y siguió bien parado en el grupo.
¿Cómo quedaron entonces las posiciones de los cuadrangulares A y B tras la fecha 2? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.
Así está la tabla de posiciones del cuadrangular A de la Liga BetPlay II 2025 tras la fecha 2
Luego de los dos primeros partidos, Junior de Barranquilla y Atlético Nacional se continúan mostrando como los equipos con mejores posibilidades en el cuadrangular A. El panorama se encuentra así:
- Junior de Barranquilla: 4 puntos (+1).
- Atlético Nacional: 4 puntos (+1).
- América de Cali: 1 punto (-1).
- Independiente Medellín: 1 punto (-1).
La próxima jornada en este grupo se jugará entre el miércoles 26 y el jueves 27 de noviembre de 2025, de la siguiente manera:
- Atlético Nacional vs. Junior, el miércoles 26 de noviembre, en el Atanasio Girardot, a las 8:30 de la noche.
- América de Cali vs. Independiente Medellín, el jueves 27 de noviembre, en el Pascual Guerrero, a las 7:30 de la noche.
Así está la tabla de posiciones del cuadrangular B de la Liga BetPlay II 2025 tras la fecha 2
En el cuadrangular B, Atlético Bucaramanga y Deportes Tolima continúan invictos, pero Independiente Santa Fe sigue en la pelea tras los tres puntos que logró sumar vs. Fortaleza.
Las posiciones están así:
- Tolima: 4 puntos (+1).
- Bucaramanga: 4 puntos (+1).
- Independiente Santa Fe: 3 puntos (+2).
- Fortaleza: 0 puntos (-4).
En este grupo, la tercera fecha se jugará entre el martes 25 y el miércoles 26 de noviembre de 2025. La programación es la siguiente:
Independiente Santa Fe vs. Deportes Tolima, el martes 25 de noviembre, en el estadio El Campín, a las 7:30 de la noche.
Bucaramanga vs. Fortaleza, el miércoles 26 de noviembre, en el estadio Américo Montanini, a las 6:30 de la tarde.