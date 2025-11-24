CANAL RCN
¡Se movieron los grupos! Así quedaron las tablas de los cuadrangulares A y B de la Liga BetPlay II 2025 tras la fecha 2

¡Los grupos siguen bastante abiertos tras los últimos resultados! Descubra cómo está el panorama en la Liga BetPlay II 2025.

Foto: @americadecali, @dimoficialcom y @santafe_oficial en Instagram.

Noticias RCN

noviembre 24 de 2025
07:23 a. m.
El sábado 22 y el domingo 23 de noviembre de 2025, se disputó la segunda fecha en los cuadrangulares A y B de la Liga BetPlay II 2025.

La jornada futbolera del fin de semana la abrieron Independiente Santa Fe y Fortaleza, en el estadio El Campín, y el 'león' se impuso 3-0 con hat-trick de Hugo Rodallega.

América y Junior empataron 1-1 en un duelo marcado por polémicas en el Pascual Guerrero

Posteriormente, Deportes Tolima, en el estadio Manuel Murillo Toro, no pudo pasar del empate con Atlético Bucaramanga y, tras los 90 minutos disputados, el partido finalizó 0-0.

Mientras tanto, el domingo 23 de noviembre de 2025, Independiente Medellín enfrentó a Atlético Nacional en una nueva edición del clásico paisa y el cero tampoco pudo romperse a pesar de que ambos equipos buscaron la victoria.

Y, finalmente, en el cierre de la jornada, Junior empató de manera agónica a América de Cali en el Pascual Guerrero y siguió bien parado en el grupo.

¿Cómo quedaron entonces las posiciones de los cuadrangulares A y B tras la fecha 2? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Así está la tabla de posiciones del cuadrangular A de la Liga BetPlay II 2025 tras la fecha 2

Luego de los dos primeros partidos, Junior de Barranquilla y Atlético Nacional se continúan mostrando como los equipos con mejores posibilidades en el cuadrangular A. El panorama se encuentra así:

  1. Junior de Barranquilla: 4 puntos (+1).
  2. Atlético Nacional: 4 puntos (+1).
  3. América de Cali: 1 punto (-1).
  4. Independiente Medellín: 1 punto (-1).

La próxima jornada en este grupo se jugará entre el miércoles 26 y el jueves 27 de noviembre de 2025, de la siguiente manera:

  • Atlético Nacional vs. Junior, el miércoles 26 de noviembre, en el Atanasio Girardot, a las 8:30 de la noche.
  • América de Cali vs. Independiente Medellín, el jueves 27 de noviembre, en el Pascual Guerrero, a las 7:30 de la noche.

Así está la tabla de posiciones del cuadrangular B de la Liga BetPlay II 2025 tras la fecha 2

En el cuadrangular B, Atlético Bucaramanga y Deportes Tolima continúan invictos, pero Independiente Santa Fe sigue en la pelea tras los tres puntos que logró sumar vs. Fortaleza.

Las posiciones están así:

  1. Tolima: 4 puntos (+1).
  2. Bucaramanga: 4 puntos (+1).
  3. Independiente Santa Fe: 3 puntos (+2).
  4. Fortaleza: 0 puntos (-4).

En este grupo, la tercera fecha se jugará entre el martes 25 y el miércoles 26 de noviembre de 2025. La programación es la siguiente:

Tolima y Bucaramanga jugaron para Santa Fe: empate sin goles en Ibagué

Independiente Santa Fe vs. Deportes Tolima, el martes 25 de noviembre, en el estadio El Campín, a las 7:30 de la noche.

Bucaramanga vs. Fortaleza, el miércoles 26 de noviembre, en el estadio Américo Montanini, a las 6:30 de la tarde.

 

