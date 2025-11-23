América y Junior empataron 1-1 en un duelo marcado por polémicas en el Pascual Guerrero

En el estadio Pascual Guerrero se vivió una noche cargada de tensión, incertidumbre y discusiones arbitrales tras el duelo en el que América de Cali y Junior de Barranquilla empataron 1-1, resultado que dejó sensaciones encontradas en ambos equipos.

RELACIONADO Pékerman se sinceró y reveló secretos que guardó tras dejar la Selección Colombia

Desde los primeros minutos, el ritmo del compromiso mostró que ningún club estaba dispuesto a ceder terreno en esta segunda fecha del cuadrangular A de la Liga BetPlay 2025-II.

América y Junior empataron en los cuadrangulares del grupo A

El encuentro comenzó con un Junior decidido a imponer condiciones y presionar la salida americana. El conjunto barranquillero protagonizó las opciones más claras del primer tiempo, especialmente con remates de Yeison Suárez y José Enamorado, que exigieron al arquero Jorge Soto.

A pesar del dominio visitante, el marcador no se movió antes del descanso, dejando el panorama abierto para el complemento.

Ya en la segunda mitad, América encontró la fórmula para despertar a su afición. Cristian Barrios definió con categoría para abrir el marcador y desatar la euforia en el Pascual Guerrero. Sin embargo, la ventaja duró poco.

En un intento por despejar un balón peligroso, Jean Pestaña terminó enviándolo a su propio arco, situación que generó reclamos, protestas y un ambiente aún más caldeado.

Empate en el Pascual Guerrero entre América y Junior

El cierre del partido fue turbulento. América terminó con nueve jugadores tras dos expulsiones que condicionaron el tramo final del juego, mientras que Junior insistió en busca del gol del triunfo sin éxito. Pese a la igualdad, el punto favorece a los barranquilleros, que mantienen el liderato del grupo.

RELACIONADO Escucharon a James Rodríguez revelar su próximo destino antes del Mundial 2026

Con este empate 1-1, América de Cali y Junior de Barranquilla dejaron un cuadrangular más apretado que nunca: Junior suma cuatro puntos y se sostiene en la cima, mientras América apenas llega a una unidad y empieza a quedar rezagado en la pelea por un cupo a la final.