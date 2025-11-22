CANAL RCN
Tolima y Bucaramanga jugaron para Santa Fe: empate sin goles en Ibagué

La tabla de posiciones en el grupo B se apretó luego de los partidos de la fecha 2 este sábado 22 de noviembre.

Tolima vs Bucaramanga
FOTO: Redes sociales

Noticias RCN

noviembre 22 de 2025
09:28 p. m.
Este sábado 22 de noviembre, se jugaron los partidos correspondientes a la fecha 2 del cuadrangular B en las semifinales del fútbol colombiano. Mientras Independiente Santa Fe goleó a Fortaleza, Tolima y Bucaramanga no pasaron de un empate sin goles.

¡Para cerrar 'El Campín'! Así fue el terrible golazo de Hugo Rodallega, que marcó triplete frente a Fortaleza

Los dos equipos que ganaron en la primera fecha tenían la oportunidad de alejarse en la tabla de posiciones, pero al final terminaron jugando a favor del actual campeón de la Liga BetPlay, que tiene en sus manos la posibilidad de repetir final.

Así fue el empate entre Tolima y Bucaramanga

Como era de esperarse, el Deportes Tolima de Lucas González controló la posesión y el balón durante la mayoría del tiempo, pero no lograron ser efectivos de cara al arco de Aldair Quintana, quien sostuvo el cero en el marcador.

Sobre los minutos finales del encuentro, los jugadores del cuadro local se desesperaron y el Bucaramanga robó la posesión, generando mejores oportunidades sobre el cierre, pero no fue suficiente para quedarse con los 3 puntos en Ibagué.

Santa Fe celebra tras el empate

Independiente Santa Fe hizo la tarea y venció como local a Fortaleza con un 3-0 gracias a un triplete de Hugo Rodallega. Sumaron sus primeros 3 puntos en el cuadrangular y ahora están a un triunfo en la próxima fecha de ser líderes de su grupo.

Si Tolima llegaba a ganar, quedaban con un problema adicional y es que el equipo 'Pijao' tiene la ventaja deportiva tras quedar en el segundo puesto de la tabla de posiciones del todos contra todos, por lo que ahora, en el próximo compromiso que será en 'El Campín', podrían dar el golpe, aprovechando la diferencia de goles que sacaron ante Fortaleza.

