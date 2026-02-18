Se filtró la que sería la camiseta suplente de Millonarios y los hinchas estallaron en redes

En la tarde de este miércoles 18 de febrero, las redes sociales de los hinchas de Millonarios se llenaron de comentarios, críticas y debates luego de que se filtrara lo que sería la nueva camiseta suplente del club para la temporada 2026. La imagen comenzó a circular en diferentes plataformas y generó una reacción inmediata entre los seguidores del conjunto albiazul, quienes no tardaron en expresar su inconformidad con el supuesto diseño.

La principal molestia de los aficionados tiene que ver con la combinación de colores utilizada, la cual, según muchos, no representa la identidad histórica del equipo. Millonarios es reconocido tradicionalmente por el azul y el blanco, tonalidades que han acompañado al club a lo largo de su historia y que forman parte esencial de su imagen institucional. Sin embargo, la prenda filtrada presenta una mezcla cromática que ha sido catalogada por algunos hinchas como “extraña” y alejada de la tradición.

Rechazo masivo en redes sociales

Tras la difusión de la imagen, diferentes cuentas de aficionados y páginas dedicadas al club comenzaron a compartir sus opiniones, en su mayoría negativas. Los comentarios coincidían en que el diseño no refleja la esencia del equipo ni su historia, y que la camiseta suplente debería mantener, al menos, una referencia clara a los colores tradicionales.

Algunos seguidores pidieron a la directiva y a la marca patrocinadora reconsiderar el diseño antes de su presentación oficial. El debate se volvió tendencia entre los aficionados del club, quienes recordaron anteriores uniformes que tampoco fueron bien recibidos en su momento.

Expectativa por la presentación oficial

Por ahora, el club no ha hecho ningún anuncio oficial sobre la nueva camiseta suplente, por lo que la imagen que circula corresponde únicamente a una filtración. Sin embargo, si el diseño termina siendo el mismo que se ha visto en redes, todo apunta a que la polémica continuará y las críticas se mantendrán en el entorno digital.

RELACIONADO Director deportivo de Millonarios contó toda la verdad del caso James Rodríguez

La expectativa ahora está puesta en el lanzamiento oficial del uniforme para la temporada 2026, donde se conocerá si la camiseta coincide con la filtración o si se trata de un diseño distinto. Mientras tanto, los hinchas de Millonarios siguen atentos a cualquier novedad y no han dudado en dejar clara su postura frente a lo que consideran una propuesta alejada de la identidad del club.