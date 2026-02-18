Gobierno presentó recurso de súplica para tumbar suspensión provisional del salario mínimo

Se conoció el recurso de súplica con el que el Gobierno busca que el Consejo de Estado tumbe la suspensión provisional del decreto con el alza del 23.7% del salario mínimo 2026.

El alto tribunal tomó una importante decisión el pasado viernes 13 de febrero, la cual no se había visto en años. Suspendió provisionalmente el alza que estipuló el Gobierno el 29 de diciembre, luego de no llegar a un acuerdo con las centrales obreras y los empresarios.

¿Por qué se suspendió el alza?

Este aumento lo basó el Gobierno en un salario mínimo vital, quedando en dos millones de pesos al incluir el auxilio de transporte. Empero, el Consejo de Estado estudió las demandas y tomó una primera decisión.

Con la suspensión, le ordenó al Gobierno emitir en un plazo de ocho días otro decreto con un alza que estuviese fundada en varios aspectos económicos (IPC a noviembre de 2025 del 5.3%, meta de inflación 2026 definida en 3%, productividad, contribución de los salarios al ingreso nacional y el PIB).

Es decir, no ordenó que bajara o aumentara; sino que la argumentación estuviese apoyada en la realidad económica del país y esa nueva alza iba a ser la que iba a regir mientras se toma la decisión de fondo. A pocos días de cumplirse el plazo, el Gobierno presentó el recurso de súplica.

¿Qué expone el recurso de súplica?

“La decisión de ordenar o conducir a la fijación de un decreto transitorio mientras se dicta sentencia desborda la lógica cautelar, pues introduce una prevención de máxima intensidad que sustituye temporalmente el contenido regulatorio sometido a control judicial y produce efectos equivalentes a una decisión de mérito”, sostuvo el Gobierno.

Para Mintrabajo, Minhacienda, Presidencia y la Defensa Jurídica del Estado, en la suspensión del decreto habría una contradicción, dado que no “justifica por criterios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad orientados a asegurar el proceso, sino por la creación de un régimen transitorio con efectos generales”.

“Tampoco se justifica la modulación de la medida para reducir el incremento a un mero ajuste inflacionario, pues ello sería absolutamente injusto e implicaría una decisión regresiva”, consideraron.