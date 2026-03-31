CANAL RCN
Deportes

¿Qué equipos se clasificarán a playoffs de la Liga BetPlay a falta de 5 fechas, según la IA?

La inteligencia artificial dio su pronóstico para las últimas fechas de la Liga BetPlay y los equipos que se clasificarían.

Junior
Foto: @JuniorClubSA

Noticias RCN

marzo 31 de 2026
02:50 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Con el panorama actual de la Liga BetPlay 2026-I, y teniendo en cuenta que a la mayoría de clubes les quedan entre cinco y seis partidos, ya se empieza a perfilar con bastante claridad qué equipos tienen mayores opciones de entrar a los ocho. La tabla hoy la lidera Nacional con 30 puntos, seguido por Pasto (27), Junior (25), Once Caldas (24) y Tolima (23), mientras que desde Millonarios hacia Santa Fe la pelea está totalmente abierta.

A la gran mayoría de los clubes en pelea le restan cinco jornadas, a otros seis para definir su clasificación. Por esto, la inteligencia artificial dio su pronóstico y sus razones para elegir a los ocho equipos que se clasificarían a los playoffs.

Millonarios se dejó puntos frente a Fortaleza en El Campín y apretó su clasificación
RELACIONADO

Millonarios se dejó puntos frente a Fortaleza en El Campín y apretó su clasificación

Pronóstico de clasificados a los playoffs hoy sería este:

Mis 8 clasificados proyectados

  • Atlético Nacional
  • Deportivo Pasto
  • Junior de Barranquilla
  • Deportes Tolima
  • Once Caldas
  • Millonarios
  • América de Cali
  • Atlético Bucaramanga

¿Por qué estos ocho, según la IA?

Nacional hoy es el equipo más sólido por resultados, nómina y regularidad. Con 30 puntos en 13 partidos, salvo una catástrofe, ya está prácticamente adentro. Pasto también viene mostrando una campaña muy seria y ya tiene un colchón importante.

Medellín le remontó al América en cinco minutos y sigue en la pelea: así está la tabla
RELACIONADO

Medellín le remontó al América en cinco minutos y sigue en la pelea: así está la tabla

Junior, Tolima y Once Caldas me parecen equipos con calendario y experiencia para sostenerse. Tolima, por ejemplo, tiene un partido menos y eso le da margen para incluso pelear por terminar entre los cuatro mejores.

Para mí, la zona más caliente está del sexto al duodécimo puesto. Ahí pongo a Millonarios y América porque, más allá de altibajos, tienen mejor plantel y mayor capacidad de cierre en este tipo de tramos. Millonarios dejó escapar puntos recientemente, pero su diferencia de gol (+9) puede ser decisiva en caso de empate. América también tiene un partido menos y eso lo favorece.

Nacional y Junior ganaron y se mueve la tabla de posiciones de la Liga: así quedó
RELACIONADO

Nacional y Junior ganaron y se mueve la tabla de posiciones de la Liga: así quedó

Mi apuesta “tapada” es Bucaramanga. Tiene 19 puntos en 13 juegos y, por actualidad, es uno de los equipos más incómodos de enfrentar. Lo veo superando a Internacional de Bogotá, Cali, Águilas e incluso Santa Fe en el remate.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Haití

La camiseta de Haití para el Mundial tiene sello colombiano: así luce

FIFA

Gianni Infantino definió su postura sobre la participación de Irán en el Mundial 2026

Atlético Nacional

Atlético Nacional tiene nuevo fichaje internacional: así fue presentado

Otras Noticias

Dólar

Nueva variación sorpresiva en el precio del dólar en el cierre de hoy 31 de marzo de 2026: así se cotizó

Descubra el precio exacto con el que cerró el dólar en Colombia hoy 31 de marzo de 2026.

Florida

Orlando: más allá de los parques, un destino clave para colombianos

Por estos días de descanso, miles de viajeros ponen sus ojos en un destino que nunca pasa de moda: Orlando, en Florida. Y los colombianos no se quedan atrás: ya somos el quinto país que más visita esta ciudad.

Pasaporte

Nuevo modelo para la expedición de pasaportes entrará a regir este 1 de abril entre dudas y alertas

Abuso sexual

Así desapareció hace un año María Camila Díaz por falsa oferta de trabajo en México: cronología del caso

Cali

Sin cirugía y con riesgo de muerte súbita: la espera de un paciente de 74 años en Cali