¿Qué equipos se clasificarán a playoffs de la Liga BetPlay a falta de 5 fechas, según la IA?
La inteligencia artificial dio su pronóstico para las últimas fechas de la Liga BetPlay y los equipos que se clasificarían.
Noticias RCN
02:50 p. m.
Con el panorama actual de la Liga BetPlay 2026-I, y teniendo en cuenta que a la mayoría de clubes les quedan entre cinco y seis partidos, ya se empieza a perfilar con bastante claridad qué equipos tienen mayores opciones de entrar a los ocho. La tabla hoy la lidera Nacional con 30 puntos, seguido por Pasto (27), Junior (25), Once Caldas (24) y Tolima (23), mientras que desde Millonarios hacia Santa Fe la pelea está totalmente abierta.
A la gran mayoría de los clubes en pelea le restan cinco jornadas, a otros seis para definir su clasificación. Por esto, la inteligencia artificial dio su pronóstico y sus razones para elegir a los ocho equipos que se clasificarían a los playoffs.
Pronóstico de clasificados a los playoffs hoy sería este:
Mis 8 clasificados proyectados
- Atlético Nacional
- Deportivo Pasto
- Junior de Barranquilla
- Deportes Tolima
- Once Caldas
- Millonarios
- América de Cali
- Atlético Bucaramanga
¿Por qué estos ocho, según la IA?
Nacional hoy es el equipo más sólido por resultados, nómina y regularidad. Con 30 puntos en 13 partidos, salvo una catástrofe, ya está prácticamente adentro. Pasto también viene mostrando una campaña muy seria y ya tiene un colchón importante.
Junior, Tolima y Once Caldas me parecen equipos con calendario y experiencia para sostenerse. Tolima, por ejemplo, tiene un partido menos y eso le da margen para incluso pelear por terminar entre los cuatro mejores.
Para mí, la zona más caliente está del sexto al duodécimo puesto. Ahí pongo a Millonarios y América porque, más allá de altibajos, tienen mejor plantel y mayor capacidad de cierre en este tipo de tramos. Millonarios dejó escapar puntos recientemente, pero su diferencia de gol (+9) puede ser decisiva en caso de empate. América también tiene un partido menos y eso lo favorece.
Mi apuesta “tapada” es Bucaramanga. Tiene 19 puntos en 13 juegos y, por actualidad, es uno de los equipos más incómodos de enfrentar. Lo veo superando a Internacional de Bogotá, Cali, Águilas e incluso Santa Fe en el remate.