¿Qué equipos se clasificarán a playoffs de la Liga BetPlay a falta de 5 fechas, según la IA?

Con el panorama actual de la Liga BetPlay 2026-I, y teniendo en cuenta que a la mayoría de clubes les quedan entre cinco y seis partidos, ya se empieza a perfilar con bastante claridad qué equipos tienen mayores opciones de entrar a los ocho. La tabla hoy la lidera Nacional con 30 puntos, seguido por Pasto (27), Junior (25), Once Caldas (24) y Tolima (23), mientras que desde Millonarios hacia Santa Fe la pelea está totalmente abierta.

A la gran mayoría de los clubes en pelea le restan cinco jornadas, a otros seis para definir su clasificación. Por esto, la inteligencia artificial dio su pronóstico y sus razones para elegir a los ocho equipos que se clasificarían a los playoffs.

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Pronóstico de clasificados a los playoffs hoy sería este:

Mis 8 clasificados proyectados

Atlético Nacional

Deportivo Pasto

Junior de Barranquilla

Deportes Tolima

Once Caldas

Millonarios

América de Cali

Atlético Bucaramanga

¿Por qué estos ocho, según la IA?

Nacional hoy es el equipo más sólido por resultados, nómina y regularidad. Con 30 puntos en 13 partidos, salvo una catástrofe, ya está prácticamente adentro. Pasto también viene mostrando una campaña muy seria y ya tiene un colchón importante.

Junior, Tolima y Once Caldas me parecen equipos con calendario y experiencia para sostenerse. Tolima, por ejemplo, tiene un partido menos y eso le da margen para incluso pelear por terminar entre los cuatro mejores.

Para mí, la zona más caliente está del sexto al duodécimo puesto. Ahí pongo a Millonarios y América porque, más allá de altibajos, tienen mejor plantel y mayor capacidad de cierre en este tipo de tramos. Millonarios dejó escapar puntos recientemente, pero su diferencia de gol (+9) puede ser decisiva en caso de empate. América también tiene un partido menos y eso lo favorece.

Mi apuesta “tapada” es Bucaramanga. Tiene 19 puntos en 13 juegos y, por actualidad, es uno de los equipos más incómodos de enfrentar. Lo veo superando a Internacional de Bogotá, Cali, Águilas e incluso Santa Fe en el remate.