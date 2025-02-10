Técnico de Fenerbahçe reveló qué hay detrás de la prolongada lesión de Jhon Durán

El delantero colombiano Jhon Jader Durán lleva más de un mes sin jugar tras lesionarse contra Benfica a finales de agosto. La falta de información oficial había generado especulaciones en la prensa turca, incluso rumores sobre una posible baja para el resto de la temporada. Sin embargo, el técnico Domenico Tedesco aclaró la situación en rueda de prensa previa al duelo de Europa League frente al Niza

Según el entrenador, el atacante continúa en recuperación y no hay una fecha exacta para su regreso, aunque descartó que el club lo presione para acelerar su vuelta.

“Algunos clubes lo obligaban a jugar con dolor”

Tedesco fue enfático al señalar que la prioridad es proteger al jugador. “Jhon Durán está motivado, pero en este momento no está listo. Hemos identificado el origen del problema y no lo vamos a arriesgar”, declaró.

El DT también lanzó una crítica hacia los equipos anteriores del colombiano: “En sus clubes pasados lo obligaban a jugar con molestias. A veces los futbolistas lo hacen, pero llega un punto en que ya no es posible”.

Un diagnóstico más complejo de lo esperado

Aunque el Fenerbahce no ha especificado la lesión, el periodista turco Baris Yurduseven aseguró que Durán tendría una fractura por estrés, lo que explicaría su prolongada ausencia. Tedesco mencionó que el dolor en la pierna podría estar relacionado con problemas en la espalda, motivo por el cual recurrieron a varios especialistas para definir el tratamiento adecuado.

Esto confirma que el proceso no es lineal ni inmediato, y que la recuperación podría extenderse más allá de las seis semanas habituales en este tipo de lesiones.