Jhon Durán y más presión en Fenerbahce: revelaron multimillonaria cifra por su préstamo

El fútbol europeo ha vuelto a sorprender con cifras que llaman la atención incluso en un mercado acostumbrado a los grandes desembolsos. En las últimas horas, se conoció el valor real que le representó a Fenerbahce hacerse con el préstamo del delantero colombiano Jhon Jader Durán, quien dejó de ser protagonista en Arabia Saudita con Al Nassr y recaló en Turquía en busca de recuperar protagonismo.

El atacante cafetero, que abandonó el fútbol árabe el pasado 6 de julio, no logró consolidarse en el competitivo plantel de Al Nassr y, tras varias semanas de incertidumbre, fue presentado oficialmente en Estambul como nuevo refuerzo del club turco. Si bien en su llegada no se conocieron detalles del acuerdo, ahora se reveló el costo real de la operación y la cifra ha causado un gran impacto.

Una comisión que rompe esquemas en el mercado de préstamos

Hakan Safi, exmiembro de la junta directiva del Fenerbahce, fue el encargado de dar a conocer públicamente los números de la negociación en declaraciones al programa deportivo 343. Según el dirigente, la comisión por el préstamo de Durán asciende a 21 millones de euros, monto que corresponde exclusivamente al año de cesión pactado con Al Nassr.

La cifra resulta particularmente llamativa si se compara con los valores habituales en este tipo de operaciones, donde el préstamo suele representar un gasto menor frente a una compra definitiva. En este caso, el desembolso realizado por Fenerbahce refleja la enorme apuesta que el club hace por la recuperación futbolística del colombiano y la confianza en su potencial goleador.

Un reto deportivo y personal para el delantero colombiano

Para Jhon Jader Durán, este movimiento significa una nueva oportunidad de demostrar sus condiciones en una liga exigente y de alta competitividad. El reto no será menor, pues la presión que genera semejante inversión económica lo obliga a responder con goles y actuaciones determinantes que respalden la apuesta del club.

La hinchada del Fenerbahce espera que el delantero cafetero se convierta en un hombre clave de la temporada y que el elevado costo de su préstamo se traduzca en títulos y protagonismo en el fútbol turco.