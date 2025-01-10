¿Cuándo se conocerá la convocatoria de Colombia para los amistosos de octubre?

La selección Colombia se prepara para una nueva ventana de partidos amistosos en la fecha FIFA de las primeras semanas de octubre, y la atención de los hinchas cafeteros está puesta en la convocatoria que anunciará el entrenador Néstor Lorenzo. Estos duelos serán claves en la preparación rumbo al Mundial de Estados Unidos 2026, pues permitirán afinar la nómina, evaluar variantes tácticas y observar nuevos talentos que podrían ser protagonistas en el proceso clasificatorio.

El combinado tricolor tiene programados dos exigentes encuentros en territorio norteamericano. El primero será ante México el sábado 11 de octubre en Texas, un clásico de la región que siempre garantiza intensidad y emociones. Posteriormente, el martes 14 de octubre, Colombia se medirá contra Canadá en New Jersey, selección que viene en ascenso y que también busca consolidarse en el panorama internacional.

Posibles sorpresas en la lista de Néstor Lorenzo

Aunque no se ha confirmado oficialmente, la expectativa gira en torno a si Lorenzo mantendrá la base de jugadores habituales o si aprovechará esta oportunidad para dar ingreso a nuevas caras. En la baraja aparecen futbolistas jóvenes que vienen destacándose en ligas europeas y sudamericanas, lo que podría traducirse en una renovación parcial del equipo.

Según lo previsto, la lista oficial se conocerá entre este jueves y viernes, con el fin de que los convocados tengan el tiempo suficiente para sumarse a la concentración en Estados Unidos. La decisión del técnico argentino podría marcar un punto de inflexión en el proyecto de cara al Mundial, pues servirá para probar variantes y evaluar el compromiso de los jugadores en escenarios de alto nivel.

Una prueba de carácter para la tricolor

Más allá de los nombres, lo que está en juego es la capacidad de Colombia para mantener su identidad futbolística frente a rivales de jerarquía. Los partidos contra México y Canadá permitirán medir el presente del equipo, fortalecer la confianza del grupo y dar nuevas luces sobre el futuro inmediato. La ilusión de los aficionados crece, a la espera de que la convocatoria revele quiénes serán los protagonistas de esta doble cita internacional.