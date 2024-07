Luis Díaz en Liverpool: Arne Slot busca un nuevo fichaje estelar que pondría en peligro el puesto del colombiano

Tras la dolorosa final de la Copa América del pasado domingo, el colombiano Luis Díaz se enfoca en lo que será ahora su próxima temporada en Inglaterra con el Liverpool.

Mientras eso sucede, el guajiro se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones luego de su presentación en el certamen continental, donde marcó dos goles.

No obstante, más allá de estar descansando, el nombre de Lucho Díaz no dejar de ser una relevante en el mercado de fichajes para esta temporada. Aunque el colombiano es una de las piezas claves en Liverpool, en Inglaterra no se ha descartado una posible salida a otro gigante del continente.

Hasta el momento, se ha conocido que dos clubes están interesados por Díaz: El PSG y el Barcelona de España. Sin embargo, ninguno ha mandado una oferta oficial.

Técnico del Liverpool le busca reemplazo de Díaz

Mientras se esclarece el futuro de Díaz, en Liverpool no pierden en el tiempo y se enfocan en realizar un mercado de fichaje decente para volver al olimpo a nivel futbolístico.

Este jueves, el Liverpool Echo reveló que el club de Merseyside está en la carrera por el fichaje del británico Anthony Gordon, quien no tiene su puesto asegurado en el Newcastle y podría salir.

“Liverpool sigue siendo el favorito para fichar a Anthony Gordon este verano. A los Rojos se les ofreció la oportunidad de reclutar al extremo del Newcastle United a fines de junio, aunque no pudieron llegar a un acuerdo después de que los Magpies pidieran que Jarell Quansah se dirigiera en la dirección opuesta”, se leyó en el medio citado.

Ante esto, el puesto de Díaz podría estar en peligro, pues, este sería un fichaje de alto talante para la próxima temporada.

“No se ha llegado a ningún acuerdo sobre Gordon, que es un fanático del Liverpool desde su infancia y pasó sus años de infancia en el Everton después de un breve período en la academia de Anfield”, agregaron.

Arne Slot parece que pidió expresamente la llegada del extremo inglés: “Se cree que el equipo de Arne Slot sigue siendo admirador de Gordon, por lo que las especulaciones no han desaparecido por completo”.

¿Qué decisión tomará Luis Díaz?

Por lo pronto, Luis Díaz se mantendrá al tanto de todo lo que pase en este mercado de fichajes.

El colombiano ya ha manifestado su deseo de continuar en el cuadro inglés pero tampoco se descarta la posibilidad de dar el gran salto a los dos clubes que lo quieren.