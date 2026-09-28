Juan Guillermo Cuadrado ya tiene fecha de debut con Millonarios

Juan Guillermo Cuadrado está cada vez más cerca de cumplir uno de los momentos más esperados por los hinchas de Millonarios. Según pudo conocer Deportes RCN, el futbolista hace parte de la lista de viajeros del equipo azul que este lunes 28 de septiembre se desplazará a Medellín para enfrentar al Independiente Medellín.

De esta manera, todo apunta a que el experimentado jugador tendrá finalmente su esperado debut con Millonarios este martes 29 de septiembre, en el estadio Atanasio Girardot.

¿Cuándo debutará Juan Guillermo Cuadrado con Millonarios?

El estreno del antioqueño está previsto para el duelo contra el Deportivo Independiente Medellín, correspondiente a la Liga BetPlay 2026-II.

Cuadrado no pudo jugar los primeros compromisos del campeonato con Millonarios debido a la falta de ritmo que vio el equipo técnico de Alberto Gamero y por tal motivo, el jugador quedó por fuera del clásico frente a Atlético Nacional.

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Según Gamero, Cuadrado apenas llevaba pocas sesiones de entrenamiento con el grupo y no quiso apresurar su regreso a la competencia.

¿Cuándo juegan Medellín y Millonarios?

El partido entre Independiente Medellín y Millonarios se disputará este martes 29 de septiembre en el Atanasio Girardot.

El compromiso corresponde a la fecha 4 de la Liga BetPlay y enfrenta a dos equipos que llegan en la parte alta de la clasificación. En la tabla de posiciones, el DIM suma 19 puntos y es sexto, mientras que Millonarios tiene 20 unidades y es cuarto.

Para Cuadrado será un partido especial: después de varios días de espera desde su llegada al fútbol colombiano, finalmente tendría la posibilidad de vestir oficialmente la camiseta de Millonarios en competencia.

El viaje a Medellín representa así el paso previo a un estreno que los aficionados azules estaban esperando desde el anuncio de su contratación.

La última decisión estará en manos de Alberto Gamero, pero su inclusión entre los viajeros abre la puerta para que el histórico futbolista colombiano sume sus primeros minutos con el 'Embajador'.