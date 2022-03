'Teo' salió en defensa de Dudamel y expresó el malestar por su suspensión de Dimayor

El Deportivo Cali continúa sufriendo en la Liga BetPlay 2022-I y además de la última derrota contra el América de Cali, en donde no contó con su capitán Teófilo Gutiérrez y el equipo del venezolano Rafael Dudamel parece no encontrar respuesta.

Por esa razón, ‘Teo’ en declaraciones a El País de Cali, dio la cara sobre la actualidad del equipo y salió a respaldar a su entrenador.

"Con trabajo, con la unión de grupo. Han llegado piezas nuevas y qué bueno que ya están encajando bien en el equipo, se les ve la mejoría. En todo camino y en todo momento tenemos que afrontar las cosas con altura. Cuando todo está bien, tenés que seguir para no resbalar, y cuando no está muy bien, tenés poco margen de error. Nos sucedió el año pasado, cuando llegó el profesor Rafael Dudamel. No podíamos equivocarnos y supimos manejar la situación. Lo asumimos con responsabilidad, con altura y el equipo se acomodó a eso. Ahora estamos en un momento casi similar y no nos condiciona esta situación. Por el contrario, nos pone más fuertes y a fluir más en el tema futbolístico"

Además, el capitán del equipo aseguró el compromiso que tienen sus compañeros y él en salir de esa situación.

"La constancia y el amor por el trabajo no los puede cambiar uno por las circunstancias que esté atravesando el equipo. Este momento, por el contrario, debe hacernos más fuertes mental y físicamente para lo que viene. Lo que viene será más duro de lo que estamos viviendo en este momento. Somos un equipo que juega bien a la pelota, nos estamos encontrando nuevamente con eso y al final de todo lo más importante es el camino que construyamos en adelante, porque debe ser el de la resiliencia, la madurez, la unión de grupo. Cada uno debe poner lo mejor al servicio del equipo. Lo sabemos los capitanes, lo saben los jóvenes. El cuerpo técnico es consciente de eso y se lo hemos venido transmitiendo, así que esa es la meta, el camino que debemos construir hinchas y equipo. Nos han golpeado algunas cosas extrafutbolísticas que pueden pasar. Somos un equipo que juega bien y siempre nos van a estar mirando por todos lados. Creo que eso hace parte del juego también"

‘Teo’ sobre su sanción de Dimayor, Copa Libertadores y Rafael Dudamel

En otras declaraciones, Gutiérrez se refirió a su sanción de dos fechas.

"Se ve la mala intención. Pero bueno, solo Dios puede juzgar a las personas, yo no soy nadie. Así que contra todo tenemos que jugar y ponerle alegría a esto. Mis compañeros lo están haciendo muy bien, no se han dado los resultados, pero el fútbol da revancha, y con trabajo, unión de equipo y fortaleza, todo sale bien en la vida y en el fútbol. El fútbol te premia cuando haces las cosas bien, te premia a ti y premia al equipo"

Copa Libertadores: "La Copa es el galardón que todo el mundo quiere, la fiesta donde todos quieren estar bien vestidos, y nosotros vamos a estar ahí asumiendo ese reto con mucha responsabilidad, pero disfrutándolo, porque si no lo disfrutas, es como si no estuvieras compitiendo. Después, el ritmo de los partidos y la competencia te dirán hasta dónde puedes llegar"

Por último, sobre su entrenador Rafael Dudamel, el futbolista expresó su admiración.

"'Rafa' es un entrenador muy capacitado, que trabaja bien el día a día. Nadie lo conoce en ese escenario, ni se lo podemos mostrar a todo el mundo, porque los grandes entrenadores no muestran su manera de trabajar. A la final, el trabajo se demuestra en la cancha, jugando bien al fútbol y siendo campeón, y estando en las competencias internacionales. Con una nómina corta y joven, el año pasado fuimos el mejor equipo del fútbol colombiano, demostrando nuestra humildad, la fe que tenemos y de lo cual el hincha del Cali se tiene que sentir orgulloso"

