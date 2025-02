Teófilo Gutiérrez se lució con caño y un 'no look' en su regreso a Junior: video

Este lunes 24 de febrero, Junior de Barranquilla se vio las caras con Envigado para disputar un duelo válido por la sexta fecha del 'todos contra todos' de la Liga BetPlay Dimayor 2025-I. La 'Cantera de Héroes' amargó el regreso de Teófilo Gutiérrez y dio el batacazo en el Metropolitano Roberto Meléndez al imponerse por 1-2. A pesar de la derrota, el 'Perfume' maravilló a la afición atlanticense.

Los comandados por César Farías tuvieron un gran arranque, pues Carlos Bacca abrió el marcador al segundo minuto de juego. Sin embargo, la visita tuvo una rápida reacción e igualó la contienda al 6', con un golazo de Bayron Garcés. Al 29', toda la hinchada local puso a vibrar al 'Coloso de la Ciudadela' con una ensordecedora bienvenida a 'Teo'.

Al equipo de Andrés Orozco poco le importó el homenaje y se pusieron al frente al 42'. Edison López desbordó por la banda izquierda y habilitó a Gendry Cuervo, quien venció el arco custodiado por Santiago Mele para establecer el 1-2.

Al 59', Gutiérrez entró al terreno de juego para reemplazar a Byron Castrillón y diez minutos después hizo una estupenda jugada. Le pisó el balón a Johan Hinestroza y le hizo un caño a López para después hacer un pase 'no look' a Bacca. ¡Fútbol champagne!

Teófilo Gutiérrez y su gran jugada vs. Envigado: video

Teófilo Gutiérrez habló tras la derrota de Junior vs. Envigado

"Son cosas de la vida y el fútbol, muy contento por la vuelta, el recibimiento de la gente en esta institución me lo dio todo, con un traspié que no esperábamos, pero fue un gran rival y hay que felicitarlo", empezó diciendo el delantero con pasado en Sporting de Lisboa y Trabzonspor.

"Tenemos que ser muy fuertes de local para estar en las finales, esto sirve para mejorar y ya el profe tomara medidas. Lo importante no es perder el foco y estar tranquilo", agregó el atacante barranquillero. Sobre las falencias del equipo afirmó que hizo falta un "un poco de contundencia, un poco de sociedad, que la tuvimos al final, pero no nos alcanzó. El equipo lo va encontrando. No podemos dejar pasando puntos importantes, pero me sirvió para volver".