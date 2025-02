Teófilo Gutiérrez, a lo CR7: “Soy y siempre he sido el mejor”

Teófilo Gutiérrez cerró el mercado de fichajes del Junior de Barranquilla para este primer semestre del 2025 y en rueda de prensa de este jueves, previo a su presentación oficial en el Metropolitano, el delantero del barrio ‘La Chinita’ generó controversia al asegurar que es el mejor jugador del fútbol colombiano y siempre lo ha sido.

El histórico goleador del Junior firmó su regreso y con ello su tercer paso por el conjunto rojiblanco, que lo tiene bastante ilusionado por conseguir un nuevo título con la camiseta de sus amores.

“Hasta que se me cumplió el sueño. Dios por fin me ha dado ese regalo que tanto le pedí en estos últimos años”, empezó diciendo en su presentación.

“Yo pedía volver a Junior en cada niño Dios, y por fin se me cumplió. Lo que demuestra, una vez más, que es cuando él quiera, no cuando uno quiera”, agregó.

Teófilo Gutiérrez: “El mejor del FPC”

“Estoy muy contento. Esta sonrisa no es mentira que tengo, esto es algo inexplicable. Estoy acá, estoy muy feliz y tengo muchos objetivos por delante”, dijo.

El goleador levantó polémica luego de sus palabras, al estilo Cristiano Ronaldo, señalando que siempre ha sido el mejor del FPC en cada temporada que ha estado en el rentado nacional y que se lo puede demostrar a cualquiera.

“Los 39 años que tengo no me impiden ser el mejor jugador del fútbol colombiano. Ya lo he sido y sin duda sigo siendo el mejor, y se lo demuestro al que sea. Las estadísticas no mienten”, señaló.

“Obviamente, uno debe prepararse y lo voy a hacer. Yo quiero que alguien me diga que Teo no es el mejor jugador del fútbol colombiano”, agregó.

“La gente sabe de fútbol, y sabe que soy el mejor. A mí nadie me va a regalar nada, pero así siempre ha sido en mi carrera”, concluyó el goleador del Junior, quien debutaría en la próxima jornada del FPC frente a Boyacá Chicó.