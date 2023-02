La respuesta de 'Teo' sobre sus exóticas exigencias al Unión Magdalena

La llegada de Teófilo Gutiérrez al Unión Magdalena se frustró y aunque no se conoce la verdadera razón por la cual el negocio se cayó. En su momento, uno de los directivos del club, Eduardo Dávila, dio su versión sobre lo ocurrido.

"Solicitó un contrato que no se maneja en esta institución. Aparentemente había aceptado, pero después de perder llamó a pedir otro contrato"

Sin embargo, también se escucharon las exóticas exigencias que supuestamente pidió Teófilo Gutiérrez para fichar por el Unión Magdalena.

Con información que reveló el periodista José Hugo Illera en el programa Junior A Un Click, el experimentado delantero pidió un terrero en Santa Marta para poder construir una casa frente al mar, también pidió tener a disposición los yates personales y el helicóptero que le pertenece a la familia Dávila.

La respuesta de Teófilo Gutiérrez a sus supuestas exigencias al Unión Magdalena

Semanas después de que el negocio se cayó y el futbolista se convirtió en nuevo refuerzo del Atlético Bucaramanga, ‘Teo’ en declaraciones al programa El Vbar, dio su versión sobre lo ocurrido:

"Bueno, ya si me lo querían dar, yo lo recibía. Tengo grandes amigos allá y bueno, hicieron todo lo posible para que yo fuera al Unión"

Además, el futbolista no dudó en responder sobre las supuestas exigencias que le había pedido al Unión Magdalena para fichar.

"Me daba risa lo que decían algunos colegas tuyos y siempre me da risa. Pero bueno, disfruto la vida como es, muy feliz gracias a Dios por todo lo que me ha dado el fútbol y que he ganado todo. He ganado todo y eso me hace feliz cada día. Y el recibimiento de la gente a donde voy es muy especial"