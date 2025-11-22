CANAL RCN
Deportes

¡Para cerrar 'El Campín'! Así fue el terrible golazo de Hugo Rodallega, que marcó triplete frente a Fortaleza

Hugo Rodallega sigue demostrando su vigencia tras cumplir 40 años y marcó uno de los mejores goles del 2025 en el fútbol colombiano.

Hugo Rodallega
FOTO: Captura de pantalla - Win Sports

Noticias RCN

noviembre 22 de 2025
06:52 p. m.
Hugo Rodallega no deja de sorprender con la camiseta de Independiente Santa Fe. Luego de lo que fue el icónico gol del título ante Independiente Medellín estando lesionado, marcó recientemente una chilena frente a Junior de Barranquilla y ahora, un señor golazo de media distancia.

La jugada inició con un saque de arco, donde el mismo Rodallega hizo pantalla para dejar pasar el balón. Harold Santiago Mosquera puso bien el cuerpo para pivotear y la dejó botando a mitad de la cancha: desde allí el goleador pateó de volea, marcando uno de los mejores goles del 2025.

En video: el golazo de Hugo Rodallega ante Santa Fe

El delantero vallecaucano vio que el portero Jordan García estaba adelantado y no dudó en sacar el remate a más de 40 metros del arco. El guardameta, quien viene de jugar el Mundial sub-20 con la Selección Colombia, alcanzó a tocar el balón, pero no pudo desviarla.

Triplete de Hugo Rodallega jugando con uno menos

El histórico delantero es el héroe de Santa Fe, pues el equipo se quedó con 10 jugadores tras una expulsión por doble amarilla en el inicio del segundo tiempo, pero el equipo logró reponerse y marcó tres goles para sumar los primeros puntos en estos cuadrangulares.

Los dos goles restantes fueron desde el punto penal. El primero se dio en una jugada donde Andrés Arroyo metió el codo para interponerse en un centro y allí Rodallega no tuvo problema para engañar a García, marcando lo que era el 1-0 parcial.

El triplete de Hugo llegó tras una infracción sobre él mismo en el área. Tras revisar en el VAR, se pitó el segundo penal y su gol fue con un potente remate cruzado, dejando sin opciones al joven portero.

