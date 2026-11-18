Este miércoles 18 de noviembre, finalmente se conoció el cronograma para la concertación del salario mínimo 2027.

Las sesiones técnicas empezarán el próximo 26 de noviembre y ahora comienza la cuenta regresiva para conocer cuándo se podría concretar el alza. La negociación arrancará el 27 de noviembre.

Foto: Ministerio del Trabajo.

¿Cuándo se instalará la mesa?

El jueves 26 de noviembre, se desarrollará la subcomisión de productividad a la cabeza del DANE, entidad que presentará la productividad. Un día después, el viernes 27 de noviembre, será la instalación de la mesa con la presentación del PIB hasta el tercer trimestre, las cuentas nacionales de transferencias y del mercado laboral.

Diciembre, sin duda, será un mes con varios compromisos. El lunes 7 de diciembre se publicará el IPC de noviembre por parte del DANE, valor que será crucial para que los actores que participan en la mesa de concertación intenten llegar a un acuerdo.

Habrá sesión el miércoles 9 de diciembre y el jueves 10 de diciembre se destaparán las cartas: los sectores presentarán formalmente sus propuestas. En este punto, finalmente se dará paso a las jornadas de concertación.

¿Salario mínimo saldrá por decreto o acuerdo?

El martes 15 de diciembre será una fecha crucial, debido a que será el primer vencimiento legal para la concertación. El jueves 17 de diciembre, se llevará a cabo la presentación de escritos y salvedades.

Llegado el viernes 18 de diciembre, habrá jornada extraordinaria y se estudiarán las salvedades, en caso de llegar a esta instancia. Estas sesiones se extenderán hasta el miércoles 23 de diciembre, siendo esta la última fecha para que haya un acuerdo.

De lo contrario, el jueves 24 de diciembre, se preparará el proyecto de decreto que se enviará el lunes 28 de diciembre. Finalmente, el miércoles 30 de diciembre sería el día en el que el Gobierno expida el decreto.