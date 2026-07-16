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Hubo cambios en el ranking FIFA: ¿se movió Colombia tras su eliminación en el Mundial 2026?

¿Cuántos puntos sumó la Selección Colombia tras su participación en la Copa del Mundo? Entérese.

Foto: AFP.

Noticias RCN

julio 16 de 2026
10:09 a. m.
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Tras los partidos de semifinal del Mundial 2026, en los que España superó 2-0 a Francia y Argentina 2-1 a Inglaterra, se presentaron cambios en el ranking FIFA.

En estos momentos, a raíz de los últimos resultados conseguidos, una nueva selección ascendió al liderato, mientras que la Francia de Mbappé bajó dos posiciones.

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Las cuatro selecciones que siguen dominando el ranking FIFA son las que alcanzaron las semifinales de la Copa del Mundo. El panorama se encuentra así:

  1. Argentina: 1.970,37 puntos.
  2. España: 1.965,61 puntos.
  3. Francia: 1.948,97 puntos.
  4. Inglaterra: 1.889,42 puntos.
  5. Brasil: 1.804,92 puntos.
  6. Marruecos: 1.803,99 puntos.
  7. Portugal: 1.787,85 puntos.
  8. Bélgica: 1.778,36 puntos.
  9. Países Bajos: 1.775,54 puntos.
  10. México: 1.754,30 puntos.

¿Cuál es la posición actual de la Selección Colombia en el ranking FIFA?

A pesar de los cambios que hubo en las primeras posiciones del ranking FIFA, la Selección Colombia no se movió de la onceava posición.

La continuación del ranking FIFA hasta la vigésima posición es la siguiente:

11. Colombia: 1.739,89 puntos.

12. Alemania: 1.726,22 puntos.

13. Croacia: 1.723,05 puntos.

14. Suiza: 1.710,88 puntos.

15. Italia: 1.704,73 puntos.

16. Estados Unidos: 1.690,33 puntos.

17. Japón: 1.673,68 puntos.

18. Senegal: 1.653,43 puntos.

19. Noruega: 1.651,29 puntos.

20. Uruguay: 1.634,70 puntos.

¿Cuándo y a qué hora es la final del Mundial 2026?

El nuevo campeón del mundo se definirá el domingo 19 de julio, a las 2:00 de la tarde, en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey.

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