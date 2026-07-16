¿Cuál pudo haber sido la causa del accidente aéreo en Gachancipá? Hay una hipótesis

En la tarde del miércoles 15 de julio se dio un accidente en el municipio de Gachancipá, Cundinamarca. Estuvo involucrada una avioneta en la que viajaban dos ocupantes: un piloto y copiloto.

El informe de las autoridades precisó que la avioneta es matrícula HK-4368, propiedad de Atlantic Corp S.A.S., empresa dedicada a la fotografía. Los afectados fueron enviados al Hospital de Sesquilé.

Accidente no dejó fallecidos

La FM conversó con el capitán Álvaro Farfán, delegado de Bomberos de Cundinamarca, quien entregó detalles del suceso y los avances preliminares en las pesquisas.

En primer lugar, indicó que la aeronave estaba realizando labores de fotografía. Al parecer, se presentaron fallas mecánicas que llevaron al aterrizaje forzoso en el kilómetro 34, inmediaciones de la finca La Arboleda, vía Bogotá - Tunja.

Los dos ocupantes salieron por sus propios medios, según contó Farfán al mencionar que el hecho fue gestionado por el cuerpo de bomberos y la Policía.

Preocupación por frecuencia de accidentes aéreos

Con respecto a las labores investigativas, precisó que está en manos de la Aeronáutica Civil. Por eso, se está a la espera del informe para verificar si hubo fallas mecánicas.

“Es hora de empezar a generar un cuestionamiento para establecer en verdad cuáles son las causas de estos siniestros que se han convertido reiterativos en la Sabana y Cundinamarca”, recalcó el capitán al ser preguntado sobre por qué ocurren con frecuencia accidentes de esta índole.

De los siniestros aéreos ocurridos en este 2026, los dos más trágicos fueron el del 10 de enero y el 23 de marzo. El primero se presentó en Paipa y entre el saldo de fallecidos estuvo el cantante Yeison Jiménez.

El segundo involucró a un avión Hércules de la FAC que movilizaba a 130 uniformados. El hecho se registró en Puerto Leguízamo, Putumayo.