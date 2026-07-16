Periodista español no se guardó nada y se fue contra Argentina previo a la final del Mundial 2026

La mesa está servida para una de las finales más apasionantes de la historia de la Copa del Mundo. Argentina logró una épica clasificación a la gran final del Mundial de fútbol tras imponerse en un duelo vibrante ante Inglaterra. La albiceleste se medirá el próximo domingo con España.

El combinado dirigido por Lionel Scaloni demostró una vez más su jerarquía y espíritu competitivo para remontar un partido sumamente complejo y asegurar su boleto al duelo de gala, donde ya esperaba el equipo ibérico.

Sin embargo, la euforia sudamericana no ha sentado nada bien en suelo español, y el encargado de encender la mecha de la polémica ha sido, cómo no, el periodista deportivo Tomás Roncero.

"Van de agrandados": Tomás Roncero explota en la previa de la final

Fiel a su estilo, el popular colaborador de El Chiringuito no se guardó absolutamente nada tras confirmarse que el rival de España será el cuadro sudamericano. En una noche de máxima tensión televisiva, Roncero explotó contra los vigentes campeones:

"Argentina va de agrandados. Ya andan diciendo que han ganado su Mundial solo por haber vencido a Inglaterra", lanzó con vehemencia el periodista madrileño.

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Roncero, quien ya había generado controversia días antes al asegurar que prefería un triunfo inglés porque "si gana Argentina, ganaría el mal", redobló la apuesta de cara al choque del próximo domingo: "Como le ganemos el domingo a Argentina, a mí me vale por tres mundiales. Les tengo unas ganas...", sentenció de forma tajante.

Por otro lado, aseguró que los españoles sacarán "corazón y huevos" y que ni la presencia de Lionel Messi frenará el camino hacia la ansiada estrella española.

Roncero cerró su discurso con una declaración de identidad y desafío que refleja el clima emocional previo a la final: "¿Qué cojones ahora? ¡Que me va a decir a mi Argentina! ¡Se van a enterar de como gana España. ¿Y que España no tiene corazón ni huevos? ¡No nos conocen!

Por lo pronto, los ánimos se alistan para la gran final del domingo 19 de julio. Ambas selecciones buscan sumar una nueva corona en su escudo. Argentina busca la cuarta, mientras que España la segunda.

Este duelo se podrá ver el domingo por la pantalla del canal rcn y todas las redes sociales.