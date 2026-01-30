Nacional vs. Inter Miami: fecha, hora y canal para ver en vivo el amistoso internacional

Medellín se prepara para vivir una jornada histórica este sábado 31 de enero, cuando el estadio Atanasio Girardot abra sus puertas para recibir el denominado ‘partido de la historia’, el amistoso internacional entre Atlético Nacional e Inter Miami. El encuentro, que iniciará a las 5:00 p.m. (hora colombiana), ha generado una enorme expectativa entre los aficionados, no solo por el rival internacional, sino por la presencia de figuras de talla mundial como Lionel Messi y Luis Suárez en el conjunto estadounidense.

El evento contará con transmisión del Canal RCN y se perfila como uno de los espectáculos deportivos más importantes que ha recibido la ciudad en los últimos años. A ello se suma el componente social impulsado por la Alcaldía de Medellín, que entregó 3.000 boletas gratuitas para niños paisas, permitiéndoles vivir una experiencia única en un escenario emblemático del fútbol colombiano.

Un partido para la ciudad y para la familia

La administración distrital ha destacado el impacto positivo que tendrá este encuentro, tanto en lo deportivo como en lo turístico. La llegada de miles de visitantes nacionales e internacionales dinamiza la economía local y posiciona a Medellín como una ciudad capaz de albergar eventos de talla mundial.

Desde la organización se ha insistido en que el compromiso está pensado como un espectáculo familiar, con logística especial para garantizar el disfrute seguro de todos los asistentes. En ese sentido, las autoridades han trabajado de manera articulada para evitar contratiempos y asegurar una experiencia ordenada dentro y fuera del estadio.

Amplio dispositivo de seguridad en el Atanasio Girardot

El coronel Ramiro Montañez, comandante de la Policía del Valle de Aburrá, entregó detalles del operativo dispuesto para el encuentro en diálogo con Noticias RCN. “Tenemos dispuestos más de 500 policías para este partido en el Atanasio Girardot. Tres anillos de seguridad en la zona externa. Mil uniformados en las zonas turísticas del área metropolitana acompañando a los turistas que llegan a la ciudad para disfrutar de este evento”, explicó.

RELACIONADO Atlético Nacional repatriaría a multicampeón con pasado en Selección Colombia

Además, recordó experiencias recientes exitosas en la ciudad: “No tuvimos ningún inconveniente para los conciertos de Bad Bunny el pasado fin de seamana y ahora será el turno para este partido. Tenemos la capacidad total”.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía: “La recomendación más especial es que lleguen temprano, es un evento de familia, vamos a tener tres anillos de seguridad con requisas para que todo se lleve con total normalidad”.

Todo está listo para que Medellín viva una tarde inolvidable de fútbol, espectáculo y convivencia.