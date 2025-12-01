CANAL RCN
Así se transmitirá la última fecha de la Liga Betplay 2025-II: se definen los cuadrangulares

Conozca por cuáles señales se transmitirán los duelos más llamativos de la última jornada del todos contra todos.

Noticias RCN

noviembre 12 de 2025
12:58 p. m.
La fase de “todos contra todos” de la Liga BetPlay Dimayor II-2025 llega a su recta final y durante las últimas horas se han dado a conocer las señales por donde irán los juegos más decisivos.

Con varios cupos a los cuadrangulares semifinales aún en disputa y la lucha por el anhelado "punto invisible" al rojo vivo, los aficionados al Fútbol Profesional Colombiano (FPC) vivirán una última fecha llena de emociones.

La jornada, que se extenderá entre el miércoles 12 y el jueves 13 de noviembre, ha sido organizada estratégicamente para garantizar la equidad deportiva, concentrando los partidos cruciales en un horario unificado.

Así se transmitirá la última fecha de la Liga Betplay

La fecha 20 arranca con dos encuentros que, aunque tienen menor impacto en la clasificación directa a los ocho, sirven de preludio al gran cierre.

  • La Equidad vs. Deportivo Pereira - 4:00 p.m. - Win Sports (Señal básica) y Win Play.
  • Boyacá Chicó vs. Millonarios - 8:20 p.m. - Win Sports+ y Win Play

El grueso de la emoción y la definición llegará el jueves 13 de noviembre, con la mayoría de los partidos programados para disputarse de manera simultánea a las 7:00 p.m.

Win Sports, la cadena dueña de los derechos de transmisión del FPC, ha dispuesto un amplio despliegue técnico para que ningún televidente se quede sin ver a su equipo.

El juego que irá por la señal principal de Win + es el de Independiente Medellín con América de Cali, dos clubes que pelean por el punto invisible y cupo a las finales, respectivamente.

De esta manera será transmitida la fecha:

  • Santa Fe vs. Alianza Valledupar

Win Play y Winsports.co
Claro: Red+ Noticias 1007 HD
Directv: 635, 1635 HD
Movistar: 702
Tigo: 238
Emcali: 147

  • Pasto vs. Bucaramanga

Win Play y Winsports.co
Claro: Radiola TV, 152, HD 1152
Directv: 638, 1638 HD
Movistar: 801
Tigo: 449

  • Águilas Doradas vs. Tolima

Win Play y Winsports.co
Claro Sports: 1502
Directv: 637, 1637 HD
Movistar: 303
Tigo: 499

  • Junior vs. Nacional

Win Play y Winsports.co
Claro: Red+ Noticias, 1001 HD
Directv: 636, 1636 HD
Movistar: 816
Tigo: 02

  • Deportivo Cali vs. Once Caldas

Win Play y Winsports.co
Claro: 153
Directv: 639, 1649 HD
Movistar: 802

  • Llaneros vs. Envigado

Win Play y Winsports.co
Claro Música: 157, 1157 HD
Movistar: 304

  • Unión Magdalena vs. Fortaleza CEIF

Win Play y Winsports.co
Claro: 1010 HD
Directv: 640, 1640 HD
Movistar: 611

