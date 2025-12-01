CANAL RCN
Deportes

¿Qué necesita América para avanzar a cuadrangulares si no le gana a Medellín?

Las cuentas que hace el América de Cali para clasificar a los cuadrangulares semifinales. Hasta sin ganar puede avanzar.

América
Noticias RCN

noviembre 12 de 2025
11:14 a. m.
El América de Cali llega a la última fecha del todos contra todos de la Liga BetPlay II-2025 con la ilusión intacta de sellar su clasificación a los cuadrangulares semifinales. Sin embargo, el panorama es ajustado y dependerá de varios factores para concretar el objetivo. El equipo dirigido por David González visitará este jueves 13 de noviembre el Atanasio Girardot para enfrentar al Independiente Medellín, en un duelo que promete emociones y que podría definir gran parte del cuadro finalista del torneo.

Actualmente, el conjunto ‘escarlata’ la séptima posición de la tabla, con una diferencia de gol que lo mantiene en ventaja sobre sus competidores directos. América sabe que una victoria lo dejaría automáticamente en la siguiente fase, sin depender de ningún otro resultado, pero un empate o una derrota lo obligarían a sacar la calculadora y estar atento a lo que ocurra en otras plazas del país.

Los posibles escenarios del América para meterse en los cuadrangulares

Las cuentas del América están claras: si gana frente al Medellín, clasificará sin mirar los resultados de los demás equipos. Sería una muestra de carácter en una plaza complicada, donde los dirigidos por González esperan aprovechar la velocidad por las bandas y la experiencia de jugadores como Cristian Barrios y Luis Ramos.

Si empata, la situación se vuelve más delicada. En ese caso, América deberá esperar que Águilas Doradas no gane por una diferencia superior a cuatro goles, ya que ambos igualarían en puntos, pero el conjunto vallecaucano posee una mejor diferencia de gol. Es un escenario posible, aunque con cierto riesgo si los antioqueños logran un resultado amplio en su partido.

Si pierde, la clasificación se complicaría notablemente. En ese panorama, América necesitaría que Águilas Doradas no gane su encuentro, ya que una victoria de los de Rionegro los superaría en la tabla. Además, entre Alianza FC y Santa Fe, que se enfrentan entre sí, cualquiera que gane superará a los ‘escarlatas’, por lo que la derrota en el Atanasio prácticamente dejaría a los caleños fuera de los cuadrangulares.

Un cierre lleno de tensión y esperanza para la hinchada escarlata

La última jornada será un verdadero examen de carácter para un América que ha tenido un semestre irregular, pero que aún depende en buena parte de sí mismo. David González ha pedido concentración total y fortaleza mental para afrontar un partido decisivo ante un Medellín que también pelea por terminar en la parte alta de la tabla.

La hinchada ‘escarlata’ mantiene viva la ilusión de ver al equipo entre los ocho mejores. Aunque los escenarios varían según el resultado, lo cierto es que América tiene el destino casi en sus manos: una victoria en Medellín le bastará para clasificar y seguir soñando con el título del segundo semestre. La pelota rodará en el Atanasio, y el país futbolero estará atento al desenlace de una definición apasionante.

