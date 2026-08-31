América de Cali lanza una colección exclusiva para sus hinchas: de esto se trata

En un esfuerzo conjunto por dinamizar la economía de la región y celebrar el sentido de pertenencia caleño, la firma de moda QUEST y el América de Cali han anunciado una alianza estratégica sin precedentes. Esta colaboración busca trascender el clásico merchandising deportivo para situarse en la intersección entre el fútbol, la cultura urbana y la alta costura de calle.

La iniciativa se enmarca dentro de una marcada tendencia global —conocida en el mundo de la moda como blokecore— en la que marcas internacionales de lujo han llevado la estética futbolística de grandes clubes al vestuario cotidiano.

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A nivel nacional, QUEST y América de Cali adaptan este fenómeno para rendir tributo a los rituales, símbolos e historia que construyen la identidad de la hinchada 'Escarlata' dentro y fuera de las tribunas.

¿De qué trata la alianza de América con esta marca?

La colección cápsula de edición limitada, que será lanzada oficialmente el próximo 1 de septiembre, recoge la esencia visual y emocional de los estadios.

Elementos representativos como las bengalas, los trapos, los tambores y los cánticos populares fueron reinterpretados en piezas urbanas que incluyen sudaderas, camisetas, polos, hoodies y una chaqueta de colección de edición especial.

La propuesta de diseño se mueve en dos lenguajes: uno explícito y reconocible a simple vista con la iconografía del club, y otro cargado de referencias conceptuales, fechas e hitos históricos dirigidos a quienes conocen a fondo la trayectoria de la institución.

Además, la campaña cuenta con la participación de figuras de la plantilla como Adrián Ramos, Yeison Guzmán, Jhon Lucumí, Jean Paulo Fernandes y Tomás Ángel, quienes junto a miembros del staff e hinchas reales son los rostros principales de la colección.

Impulso a la economía local y al empleo

Más allá del hito en el diseño urbano, la alianza entre ambas organizaciones cumple un papel fundamental en el mantenimiento y reactivación de las dinámicas productivas de la capital vallecaucana.

En conjunto, QUEST y América de Cali generan oportunidades de empleo directo para más de mil personas e integran a múltiples proveedores dentro de sus cadenas productivas.

"Nuestra intención ha sido conectar con lo que sucede fuera de la cancha, en el día a día del hincha, pero esta alianza también adquiere un significado especial por el momento que vive Cali y el país. Somos dos organizaciones nacidas en esta ciudad, unidas por una historia y una identidad que trascienden el fútbol y la moda. Creemos que continuar y seguir trabajando con nuestros colaboradores y proveedores también es una manera de aportar a la recuperación y de seguir construyendo ciudad", explicó Nicolás Giraldo, gerente de marca de QUEST.

De esta manera, el encuentro entre la marca textil y el club 'Escarlata' sienta un precedente en la industria de la moda deportiva del país, demostrando que la pasión futbolística puede proyectarse como un motor de identidad cultural y desarrollo socioeconómico para la ciudad.