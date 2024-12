Tulio Gómez habló sobre ‘JuanFer’ Quintero al América: “Hay que traer tres cracks”

América de Cali finalizó un semestre con bastantes dudas, pues más allá de haber disputado la final de la Copa BetPlay y perderla frente a Atlético Nacional, el equipo escarlata no convenció en su juego a la afición, especialmente durante los cuadrangulares de la Liga colombiana, donde no mostró una buena cara y por tal razón deberá moverse estratégicamente en el mercado de fichajes y renovar la ilusión de su hinchada.

El máximo accionista del América de Cali, Tulio Gómez, habló en las últimas horas acerca de lo que será el mercado de fichajes del equipo escarlata tras la finalización del 2024 y señaló que espera poder contratar por lo menos 2 o 3 grandes jugadores que renueven la ilusión de la hinchada.

Tulio Gómez y un mercado prometedor para el América

América espera poder volver a ser protagonista en la Liga colombiana y para ello deberá reforzarse en algunas líneas y su máximo accionista señaló que espera poder fichar 2 o 3 grandes jugadores.

“Estamos trabajando con unos patrocinadores grandes para traer unos 2 o 3 jugadores grandes y buenos, esperamos que lleguen unos 7 (…) Saldrán mas jugadores de América, algunos por rendimiento, vencimiento de contrato”, señaló Tulio en entrevista con Zona Libre de Humo.

De igual manera, indicó que esta vez no nombrará a nadie hasta que no lo tengan firmado para que no existan rumores entre los hinchas. “Es necesario traer arquero para 2025″. “Cuando un jugador haya firmado, lo anunciamos. De resto no. Lo demás son especulaciones”, agregó.

Finalmente, uno de los nombres que más ha sonado para regresar al fútbol colombiano el próximo año es el de Juan Fernando Quintero y según algunas versiones entre los equipos que lo buscan es América de Cali, por lo que Tulio concluyó: “Yo converse con Juan Fernando Quintero, pero ahora en Racing se ha pegado una levantada muy berraca, ahora es muy complejo. Pero no hay cosas imposibles”, indicó el máximo accionista.