Tulio Gómez y la salida de Osorio del América: "No pensamos que con él nos fuera a ir tan mal"

América de Cali oficializó el jueves la salida de Juan Carlos Osorio tras llegar a un “mutuo acuerdo” entre el director técnico y la dirigencia deportiva del cuadro ‘Escarlata’. Por esa razón, luego de la noticia, Tulio Gómez, máximo accionista del club, se refirió a lo sucedido.

"Osorio tenía un contrato a dos años, con una cláusula de salida a tres años, pero solo se podía aplicar dos años después. Sacarlo antes era muy costoso y nos tocó negociar con él. Quiero aclarar que siempre estuvimos dialogando. Últimamente, eran menos cálidos nuestros diálogos, pero que nos hubiéramos agarrado de las mechas, para nada. Siempre hubo respeto de parte y parte"

En declaraciones a ESPN, Gómez lamentó lo sucedido con el entrenador durante su paso por el América de Cali.

"Los resultados no se le han dado. América es un equipo grande y no puede darse el lujo de estar fuera de los ocho o en la cola. Nuestra nómina no es la mejor, pero tampoco está entre las peores. Después de Nacional, Junior, Millonarios y Tolima podríamos estar nosotros. Ahora, no hemos podido tenerla toda porque a veces Osorio la dejaba en el banco o estaban lesionados. Hay equipos que están arriba en la tabla y no tienen mejor nómina que nosotros. Los técnicos llegan por buenos y se van por malos"

Además, Tulio Gómez dio sus razones para terminar el contrato con Juan Carlos Osorio.

"Piden casa, carro, beca y pasajes en primera clase. Lo más más triste es que uno de los contratos me dice: 'Bueno, ¿cuánto hay por partido ganado?' Tenemos una política: entrar a los ocho no da premio, es una obligación. No entrar a los ocho es causal de despido. Hay que estar peleando las finales entre los dos o tres primeros. No hemos tenido buenos resultados. Con Osorio quisimos empezar a hacer unos contratos menos leoninos, pero su empresario insistió en que la cláusula de salida de tres meses fuera después de un año. Nosotros no pensamos que con Osorio nos fuera a ir tan mal. Lo preferimos a él y el cuerpo técnico de Osorio es el más costoso del fútbol colombiano. Queríamos mejorar nuestro nivel y las cosas no se dieron"

El paso de Juan Carlos Osorio en el América de Cali, según Tulio Gómez

Sin embargo, el máximo accionista también destacó lo hecho por el técnico risaraldense.

"Con Osorio sí salieron muchos canteranos, eso hay que reconocerlo. No vamos a ser desagradecidos y a destrozar a Osorio. Es un hombre que sabe de fútbol y está muy preparado. Tal vez el equipo que tenemos nosotros no es para su estilo. Estuve reunido con él y le dije que a lo mejor él es un técnico de selección para rotar y tener 22 titulares, pero aquí no hay cómo", y también se refirió a los fichajes hechos en la era de Juan Carlos.

"Nosotros tomamos la decisión de contratar jugadores en el Comité Deportivo porque en el semestre pasado le dimos potestad a Osorio de traer jugadores y no nos convencieron. Mauricio Gómez, Gustavo Torres, Johan Montes no nos dieron la talla... tomamos la decisión de traer un jugador que al técnico le guste, pero que el comité lo apruebe. Tampoco podemos dejar que un técnico quiera traer a un jugador que vemos que no es. Un ejemplo: hablamos con Quintana y dijo que le preocupaba que el técnico no era el que estaba pidiendo los jugadores. Se lo dijimos a Osorio y él lo llamó a decirle que le gustaba. Contratamos los jugadores, pero siempre al gusto de Osorio. Tenemos que recomponer el camino, hay que tomar decisiones a tiempo, buenas o malas, pero hay que tomarlas. Estuvimos haciendo cuentas y si le ganamos a Millonarios el domingo nos metemos a la pelea, pero si nos ganan se nos están agotando los puntos"

Por último, sobre el próximo entrenador, Tulio Gómez no dio nombres, pero aseguró que tienen a varios en carpeta.

"Hay seis o siete técnicos que están siguiendo a América. Cuando perdemos tres o cuatro partidos, empiezan a llegar hojas de vida. Estamos en ese proceso. Pompilio es un técnico que cuando hacemos comité le decía cosas a Osorio que no eran. Él piensa diferente. Yo le pedí que pusiera los mejores jugadores, nada de rotación y que, defensa de tres, ¡qué miedo!"

