Universidad de Oxford predijo los finalistas y campeón de Catar 2022

La Universidad de Oxford es una de las instituciones educativas más prestigiosas de todo el mundo y está ubicada en Inglaterra. Un grupo de los mejores estudiantes de matemáticas se dieron a la tarea de intentar pronosticar lo que será la Copa del Mundo de Catar 2022 a partir de los octavos de final hasta la final y el campeón.

Millones de aficionados del fútbol mundial sueñan con que Lionel Messi, de Argentina, o Cristiano Ronaldo, con Portugal, lograran levantar la Copa del Mundo en su última aparición en el torneo más importante de este deporte.

La Copa del Mundo ha sido esquiva durante las carreras de este par de fenómenos que han dominado el fútbol en la última década. A pesar de que Messi ha estado más cerca de alcanzar el título, el trofeo no ha podido ser levantado por el crack rosarino.

Las dos estrellas de la última década lo han ganado todo en sus carreras, pero el Mundial es el trofeo que les hace falta en sus vitrinas y teniendo en cuenta de que Catar será el último para los dos jugadores, sus aficionados están ilusionados con que la levanten.

Sin embargo, de acuerdo con los pronósticos de la universidad inglesa, ninguno de estos astros llegaría si quiera a la final del campeonato en Catar.

La Universidad de Oxford utilizó un modelo matemático creado por los economistas y estudiantes más brillantes de su institución y así poder pronosticar quién sería el campeón de este importante torneo.

De acuerdo con lo divulgado, el seleccionado brasileño se quedaría con su sexta Copa del Mundo al vencer a Bélgica en la gran final del torneo.

Por el lado de Messi, Argentina se quedaría en las semifinales del campeonato, precisamente siendo eliminada por Brasil. Mientras que la Portugal de Cristiano Ronaldo no pasaría de los cuartos de final al ser eliminada por Bélgica.

