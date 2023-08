Valenciano declaró a Juan Fernando Quintero como “persona no grata” en Barranquilla

La salida de Juan Fernando Quintero del Junior de Barranquilla ha causado un sinfín de comentarios entre los aficionados, periodistas y exjugadores de fútbol, quienes esperaban que la llegada del antioqueño le diera otro aire al fútbol colombiano y al equipo de la capital del Atlántico.

Uno de los exjugadores y referentes que estalló en contra de Juan Fernando Quintero fue Iván René Valenciano, quien en repetidas ocasiones se ha referido a la situación que vivió el antioqueño en el Junior desde la llegada de Hernán Darío ‘El Bolillo’ Gómez y en esta oportunidad lo tildó de mentiroso tras su vinculación con Racing (Argentina).

“Referente a lo de ‘Juanfer’ Quintero, él nunca quiso estar en Junior, es una mentira bastante grande cuando dijo que vamos a golear a todos y nunca hizo las cosas como las que tenía que hacer (…) Se da cuenta uno de que sí tenía ofertas para irse de Junior, uno encaja en cualquier equipo. ¡Mentiroso!”, aseguró el exjugador de la Selección Colombia en el programa del Vbar de Caracol Radio.

Además, afirmó que Juan Fernando Quintero le mintió e ilusionó a los aficionados del Junior de Barranquilla, dejando claro que desde su salida del equipo tiburón el antioqueño es considerado persona no grata en la capital del Atlántico.

“Persona no grata en Barranquilla, le declaró así a Juan Fernando Quintero. Tú no le puedes mentir a una afición, ilusionar con algo y después decir que no encajas”, agregó el referente del equipo tiburón.

Fuerte dardo contra Racing y Juan Fernando Quintero

Por último, el panelista afirmó que quiere ver al antioqueño jugando como él quiera, puesto que aseguró que un jugador de fútbol juega en la posición en la que el entrenador lo necesite, más no en la que se sienta más cómodo dentro del terreno de juego.

“Vamos a ver si en Racing, el entrenador lo pone a jugar como él quiere. No es como tú quieras jugar, es como el entrenador te necesite, para eso hace parte de un club”, finalizó el exjugador de la Selección Colombia.

¿Cuánto ganará Juan Fernando Quintero en Racing?

Según dio a conocer Flavio Azzaro, periodista de Argentina y seguidor de Racing, Juan Fernando Quintero tendrá un salario por temporada de aproximadamente entre 400.000 – 500.000 dólares. Aparte de lo que será los 3.6 millones de dólares por sus derechos deportivos. El colombiano firmó un contrato por dos años y medio con la ‘Academia’.