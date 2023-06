Presidente de Valledupar explotó: "Nos vamos porque en la ciudad no nos quisieron apoyar"

Mientras el ambiente del fútbol colombiano posa todas sus miradas en la final histórica entre Millonarios y Atlético Nacional, otra noticia bomba se ha robado los reflectores y ha sido tema de discusión por lo sorpresiva y controvertida: el cambio de sede de Valledupar F.C. a Soacha.

Lo que era un rumor de pasillo se convirtió en realidad este viernes. El club anunció a través de un comunicado, la decisión de salir de Valledupar, y aunque no expuso los motivos, aseguró ser lo indicado.

Muchas gracias capital mundial del vallenato y departamento del César, afición, medios de comunicación y barras sociales.#VFC pic.twitter.com/9BqXE29nzz — Valledupar F.C. (@ValleduparVFC) June 23, 2023

Las razones que llevaron a los directivos a tomar esta determinación es algo que carcome a la hinchada del equipo. No solo por el cambio repentino, sino porque eso también provoca a que el club cambie de nombre y de uniforme. Es decir, Valledupar F.C., que ya lleva 20 años de fundación, se extinguirá.

"Nos vamos por la falta de apoyo del sector público y privado en Valledupar"

Para dar respuesta a este y a más interrogante, NoticiasRCN.com habló con Nicolás Baena, presidente de Valledupar, quien destapó que la decisión se debe exclusivamente a la "falta de apoyo del sector público y privado" de la ciudad. Dando un duro descargo hacia esas entidades por la nula respuesta de cooperación cada vez que fue requerida.

"Esas mismas personas que no quisieron brindarnos el apoyo diciendo que no podían por diferentes razones, fueron detrás de un equipo de primera división a llevarlo (a la ciudad), sin consultar con nosotros. Nosotros no vamos a estar en donde realmente no quieren que estemos, esos son los motivos", añadió.

Acerca de la identidad de ese club que estuvo cerca de llegar a Valledupar, Baena reveló que "en su momento se filtró que Águilas Doradas estaba en conversaciones con las mismas personas que nos dijeron a nosotros que no nos podían ayudar. Eso para nosotros fue una cachetada bastante grande porque nosotros estando allá y hablando con ellos, pidiendo que nos ayudaran, enterarnos que otro equipo podía llegar a Valledupar por estas personas fue bastante triste para nosotros".

"Nos ponían trabas para todo, incluso para utilizar el estadio"

Nicolás Baena aseguró que la falta de apoyo en Valledupar es de toda índole, desde lo económico hasta el préstamos del estadio para entrenar. El presidente afirma que les pusieron todo tipo de trabas en todo aquello en lo que dependían del sector privado y público de la ciudad, por lo que se abre el siguiente interrogante: ¿el club se va por decisión propia o lo forzaron a irse?

"Sí, la falta de apoyo es de todo tipo. El primero es económico. Realmente hay varios sujetos como la alcaldía y la gobernación, que a nosotros económicamente nunca nos ayudaron con nada, pero además empezaron a poner trabas para utilizar el estadio. No nos lo prestaban para los entrenamientos. Para nosotros es imposible seguir en esas condiciones. En Valledupar no hay canchas de entrenamiento y el estadio lo prestan tres veces por semana, pero nos decían que no, que solo lo prestaban una vez porque lo tenían que pintar o porque no se puede. Eso se hizo insostenible para nosotros", soltó.

Baena también reveló que la idea de mudar al equipo de sede no es ni nueva, ni desconocida para las autoridades de Valledupar. En diferentes oportunidades les manifestaron esta intención en caso de no mejorar la relación, pero nunca hubo un cambio de postura.

"Nunca. Nosotros en su momento hablamos allá y dijimos que necesitábamos el apoyo o que nos iba a tocar buscar otras soluciones. En el fútbol se necesita el apoyo de otras personas, no solo de los dueños, para poder lograr los objetivos. Eso sí, cuando estábamos en finales, ellos sí fueron a los partidos, pero nunca hubo un acercamiento para que nos quedáramos en la ciudad", apuntó.

¿Cómo pasará a llamarse ahora Valledupar F.C.?

En el comunicado emitido este viernes en las cuentas oficiales de Valledupar F.C, el club se despide de la afición en la ciudad, pero en ningún momento precisa que cambiará de sede o que pasará a jugar ahora en Soacha. Baena argumentó que, aunque ya todo está arreglado con las autoridades del municipio y del Ministerio del Deporte para hacer efectivo el cambio, se debe esperar a la aprobación de los demás clubes en la asamblea de la Dimayor, que se realizará el 6 de julio.

"Todo esto está sujeto a la aprobación de la asamblea de Dimayor. Ya con eso podemos dar más detalles acerca de lo que va a pasar. La idea es que los partidos, entrenamientos y todo sea en Soacha", explicó.

Por último, Nicolás Baena confirmó que, de aprobarse, Valledupar F.C. cambiará de nombre (se definirá después de la asamblea) y el equipo mantendrá su lugar sin ningún problema en el próximo semestre del torneo de segunda división de Colombia. El cuerpo técnico, los jugadores y demás empleados también continuarán, así como también esperan que suceda con los patrocinadores.

"Bueno, ese es un tema que vamos a revisar dentro de la interna del club. Ojalá sí nos sigan acompañando (patrocinadores)", concluyó.