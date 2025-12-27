CANAL RCN
Daniel Muñoz conquistó prestigioso reconocimiento en la Premier League: le llueven elogios en Inglaterra

Mientras que continúa su recuperación, Daniel Muñoz se siguió posicionando como uno de los mejores laterales del mundo. Estos son los detalles.

Foto: AFP.

Noticias RCN

diciembre 27 de 2025
09:08 a. m.
En los últimos días, en una transmisión en vivo de Sky Sports, una exestrella del Liverpool y de la Selección de Inglaterra escogió su 11 ideal de la última temporada de la Premier League.

Se trata de Jamie Carragher que, tras ser riguroso en el análisis de los rendimientos, decidió que Daniel Muñoz fue el lateral derecho más destacado y lo alineó junto a jugadores como Haaland, Bruno Fernández y Xhaka.

Daniel Muñoz fue sometido a cirugía tras molestias en la rodilla: esto tardará su recuperación
Daniel Muñoz fue sometido a cirugía tras molestias en la rodilla: esto tardará su recuperación

En la temporada 24/25, Daniel Muñoz tuvo participación en 46 partidos que se jugaron en Inglaterra, anotó seis goles y realizó ocho asistentes.

Además, en lo que va de la temporada 25/26, el lateral de la Selección Colombia ha jugado 23 partidos, anotado cuatro goles y aportado dos asistencias.

Asimismo, es importante recalcar que en el 2025 Daniel Muñoz conquistó los títulos de FA Cup y Community Shield con el Crystal Palace.

Este fue el 11 ideal de la Premier League, según Jamie Carragher: ¡Daniel Muñoz brilla en él!

Jamie Carragher, que fue jugador del Liverpool durante 16 años, elogió el siguiente 11 como el mejor de la Premier League en el 2025:

Robin Roefs (Sunderland) en el arco; Daniel Muñoz (Crystal Palace), Marc Guéhi (Crystal Palace), Gabriel (Arsenal) y Calafiori (Arsenal), en defensa; Xhaka (Arsenal), Declan Rice (Arsenal) y Bruno Fernández (Manchester United) en el medio campo, y Semenyo (Bournemouth), Haaland (Manchester City) y Rogers (Aston Villa) en el frente de ataque.

Así elogio Jamie Carragher, la leyenda del Liverpool, a Daniel Muñoz

Al momento de explicar por qué Daniel Muñoz fue el lateral derecho más influyente del 2025 en la Premier League, Jamie Carragher dijo lo siguiente:

Daniel Muñoz habló claro sobre los rumores del Barcelona y PSG: “Sería un sueño”
Daniel Muñoz habló claro sobre los rumores del Barcelona y PSG: “Sería un sueño”

Me parece fantástico porque conforma una unidad defensiva muy fuerte para el Crystal Palace. Anota goles, tiene un par de asistencias en sus últimos partidos y, de verdad, considero que es fantástico.

