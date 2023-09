Miguel Ángel Borja pide pista en la Selección Colombia: golazo con la camiseta de River Plate

Las noticias de los jugadores colombianos en el fútbol del exterior son cada vez más positivas. En esta oportunidad, el encargado de poner su nombre en el radar de los medios de comunicación es Miguel Ángel Borja, quien marcó un verdadero golazo en el juego de River Plate contra Arsenal y comienza a pedir pista en la Selección Colombia.

La jugada de gol del colombiano se presentó en el minuto 2 de la primera mitad. Luego de que se diera el pitazo inicial, River comenzó a tocar la pelota para tratar de fracturar el esquema defensivo de Arsenal, en su afán de llegar el arco contrario, Santiago Simón lanzó un fuerte pase a Borja, quien intentó controlar la pelota, pero iba tan fuerte que terminó desviando el balón que con fortuna terminó en el fondo de la red.

Aunque la intención del jugador de la Selección Colombia no era disparar al arco, dejó uno de los mejores goles de la jornada del fútbol argentino, pues el balón terminó ‘bañando’ al arquero, quien no pudo hacer nada tras la gran anotación del Miguel Ángel Borja, quien volvió al once titular de Martín Demichelis.

INCREÍBLE EL GOL DE BORJA. 😅🇨🇴pic.twitter.com/VhG2yUGHd3 — Sudanalytics (@sudanalytics_) September 17, 2023

Vale mencionar que esté el quinto gol de Miguel Ángel Borja en la presente Liga Argentina y llegó a su novena anotación con la camiseta del River Plate, convirtiéndose en uno de los goleadores del equipo en la actualidad y respondiendo a la confianza del estratega argentino, quien celebró la rápida anotación de la ‘Banda Cruzada’.

El último gol de Miguel Ángel Borja con la camiseta de River Plate fue el pasado 1 de julio en la derrota de River Plate ante Barracas en condición de visitante.

Miguel Ángel Borja pide pista en Colombia

Con esta anotación, Miguel Ángel Borja vuelve a estar en el radar del cuerpo técnico de la Selección Colombia, quien comienza a mirar los posibles jugadores que estarán convocados para lo que será la fecha de Eliminatorias del mes de octubre, donde el combinado nacional enfrentará a la Selección de Uruguay y de Ecuador.

La última vez que Miguel Ángel Borja visitó la camiseta de la Selección Colombia fue en el compromiso por penúltima fecha de Eliminatorias rumbo al Mundial 2022 contra Bolivia. En esa oportunidad, el delantero logró marcar el segundo gol del combinado nacional, que logró vencer a la ‘Verde’ tres goles a cero.

Le puede interesar: Preocupación en Armenia: quinto atentado contra jugadores del Deportes Quindío