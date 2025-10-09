Cambios en el ránking FIFA: así quedaría la Selección Colombia tras la goleada a Venezuela
Luego de la doble fecha FIFA de septiembre, se presentarían importantes cambios que dejarían a un nuevo líder y a Colombia escalando posiciones.
Noticias RCN
01:57 p. m.
La Selección Colombia aseguró su clasificación al Mundial 2026 y ahora hace cuentas para intentar ser cabeza de serie en el sorteo. Su más reciente triunfo ante Venezuela no solo fue importante en lo deportivo, sino también en la clasificación internacional.
De acuerdo con estimaciones previas a la publicación oficial del próximo ránking FIFA (que se hará oficial el 17 de septiembre), la 'Tricolor' tendría un cambio significativo, consolidándose como una de las selecciones más fuertes de Sudamérica.
Colombia escala posiciones en el ránking FIFA
El esperado ránking FIFA traerá movimientos importantes en el panorama mundial. La derrota de Argentina frente a Ecuador le costaría el primer lugar, dejando a España y Francia en lo más alto de la tabla.
En este contexto, Colombia también saldría beneficiada: los dirigidos por Néstor Lorenzo ganaron 6-3 ante Venezuela y sumaron casi cinco puntos en el sistema de cálculo, por lo que escalarían hasta la casilla 13, cambiando de lugares con México.
Proyección del top 20 del ránking FIFA
De acuerdo a las estimaciones de portales especializados como 'Football Rankin', este sería el top 20 en el listado oficial, aunque se advierte que se podrían presentar cambios mínimos.
- España (1,875.37 puntos, +8.28): Toma el liderato tras la derrota de Argentina ante Ecuador.
- Francia (1,867.95 puntos, +5.92): Sube al segundo lugar, aprovechando su desempeño reciente.
- Argentina (1,889.68 puntos, +4.32): Cae al tercer puesto tras perder 1-0 ante Ecuador, lo que le costó el liderato que mantenía desde abril de 2023.
- Inglaterra (1,814.21 puntos, +0.89): Mantiene una posición sólida en el top 5.
- Brasil (1,783.09 puntos, +5.40): Permanece en el quinto lugar, a pesar de altibajos en las Eliminatorias.
- Portugal (1,773.09 puntos, +2.56): Estable en el sexto puesto.
- Países Bajos (1,754.17 puntos, -4.01): Ligeramente por debajo de Portugal.
- Bélgica (1,739.54 puntos, +3.16): Mantiene su posición en el top 10.
- Croacia (1,709.65 puntos, +2.14): Sube un puesto al noveno lugar.
- Italia (1,705.09 puntos, +2.51): Asciende al décimo lugar.
- Alemania (1,704.27 puntos, -12.71): Cae dos puestos tras resultados recientes menos favorables.
- Marruecos (1,698.31 puntos, -0.41): Estable en el puesto 12.
- Colombia (1,684.42 puntos, +4.96): Sube al puesto 13, superando a México, gracias a su victoria 6-3 sobre Venezuela en las Eliminatorias.
- México (1,689.33 puntos, -0.40): Baja al puesto 14, superado por Colombia.
- Uruguay (1,679.09 puntos, +8.33): Sube un puesto al 15, beneficiado por su desempeño reciente.
- Estados Unidos (1,665.21 puntos, -5.83): Cae al puesto 16.
- Japón (1,647.93 puntos, +6.70): Mantiene su posición.
- Suiza (1,639.69 puntos, +4.61): Sube un puesto al 18.
- Senegal (1,628.57 puntos, -6.53): Baja al puesto 19.
- Irán (1,624.30 puntos, sin cambio): Estable en el puesto 20.