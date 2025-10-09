Cambios en el ránking FIFA: así quedaría la Selección Colombia tras la goleada a Venezuela

La Selección Colombia aseguró su clasificación al Mundial 2026 y ahora hace cuentas para intentar ser cabeza de serie en el sorteo. Su más reciente triunfo ante Venezuela no solo fue importante en lo deportivo, sino también en la clasificación internacional.

RELACIONADO Las selecciones que ya se clasificaron al Mundial 2026 y cuándo se definirán todos los cupos

De acuerdo con estimaciones previas a la publicación oficial del próximo ránking FIFA (que se hará oficial el 17 de septiembre), la 'Tricolor' tendría un cambio significativo, consolidándose como una de las selecciones más fuertes de Sudamérica.

Colombia escala posiciones en el ránking FIFA

El esperado ránking FIFA traerá movimientos importantes en el panorama mundial. La derrota de Argentina frente a Ecuador le costaría el primer lugar, dejando a España y Francia en lo más alto de la tabla.

En este contexto, Colombia también saldría beneficiada: los dirigidos por Néstor Lorenzo ganaron 6-3 ante Venezuela y sumaron casi cinco puntos en el sistema de cálculo, por lo que escalarían hasta la casilla 13, cambiando de lugares con México.

Proyección del top 20 del ránking FIFA

De acuerdo a las estimaciones de portales especializados como 'Football Rankin', este sería el top 20 en el listado oficial, aunque se advierte que se podrían presentar cambios mínimos.