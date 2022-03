El emotivo recuerdo de la era Pékerman sobre James, Falcao y hasta Luis Díaz

En la previa de esta doble fecha de eliminatorias se sabía que solo una épica podría al menos darle a la Selección Colombia el cupo del repechaje para el Mundial de Catar. A falta de lo que ocurra en unas horas contra Venezuela, en el partido frente a Bolivia hubo un detalle que puede pronosticar la hazaña.

La aparición de Luis Díaz y su rápida explosión en la élite del fútbol mundial con Liverpool ha hecho que a nadie se le sonrojen los cachetes cuando asegure que el guajiro está destinado a tomar las banderas de Falcao García y de James Rodríguez en la selección, y también de alzarse con el rótulo de la nueva estrella del balompié colombiano.

Siga leyendo: Exclusiva de NoticiasRCN.com: así vive José Pékerman la previa del partido contra Colombia

'Lucho' fue quien rompió la sequía de siete partidos consecutivos sin anotar para la 'tricolor' y abrió el camino de la goleada 3-0 sobre Bolivia. Como el elegido que es, depende de lo que suceda con Venezuela esta noche, podría confirmarse como el héroe de la Selección Colombia para llevarla a un Mundial, como ocurrió en el camino a Brasil 2014 con Falcao y en el de Rusia 2018 con James.

Luis Díaz, el que asombraba a Pékerman

Muchos no lo saben, pero Luis Díaz se reencontrará con el primero que lo acercó a la 'tricolor': José Pékerman. Cuando daba sus primeros destellos de crack en Junior de Barranquilla, el guajiro fue utilizado como 'sparring' en los entrenamientos de Colombia en Barranquilla bajo la batuta del entrenador argentino. Aunque era bastante joven, desde el cuerpo técnico del experimentado DT de 72 años, confirman que ya le pronosticaban un futuro bastante emocionante a la ahora estrella del Liverpool.

"Veíamos todo su talento, su desparpajo para jugar, su intención de jugar al uno contra uno. Es un chico muy aplicado y en ese momento lo recuerdo muy flaquito. Personalmente, le recomendé que tomara vitaminas, que fuera al gimnasio. Hablábamos mucho con Arturo Reyes, se veía que iba a ser un tremendo jugador", confesó Pablo Garabello, asistente técnico de Pékerman en el cuadro 'cafetero', en diálogo con NoticiasRCN.com.

James y su poder dentro de la Selección Colombia

Mire acá: Asistente de Pékerman se confiesa: "Tengo fe que Colombia clasifica, sabe jugar finales"

No olvidan: Colombia no ayudó a los paraguayos y los dejó fuera del Mundial de 1994

No es afán afirmar que James Rodríguez fue la gran figura de la Selección Colombia en la era Pékerman. Con el argentino, el '10' se consolidó como el gran crack que llegó a ser y alcanzó su techo, luego de haber maravillado al planeta entero con una majestuosa actuación en Brasil 2014, que fue el trampolín para llegar al Real Madrid.

Los rumores también han adornado la carrera del talentoso volante zurdo. Incluso, muchos apuntaban casos de indisciplina o de displicencia en la 'tricolor'. Sin embargo, Garabello se encargó de confirmar que Rodríguez Rubio sentía la camiseta del equipo nacional como ningún otro jugador.

"Cuando me preguntan, siempre digo que es un jugador con espíritu amateur increíble. Llega a la selección y es un niño, quiere jugar, competir, ganar y se enoja si no gana. Yo siempre he dicho algo y es que era de los jugadores que había que echar de los entrenamientos porque sabíamos que él venía de Madrid con -5 grados centígrados, y en Barranquilla hacía 35 grados, entonces había que cuidarlo", apuntó.

Puede ver: No olvidan: Colombia no ayudó a los paraguayos y los dejó fuera del Mundial de 1994

"Lo único que yo siento es que se merece todo lo que logró, es un tremendo profesional. En el último periodo nuestro no lo acompañaron las lesiones, que a veces son traicioneras en los jugadores, pero no tengo más que agradecimiento con él. Aún tengo en mi retina lo del Mundial 2014 y eso a uno lo emociona. Estoy seguro que él va a hacer uno de los que va a levantar la bandera y hará un gran partido hoy", agregó.

El recuerdo amargo de Falcao en Brasil 2014

Hablar de Radamel Falcao García es hablar de goles y todo un éxito futbolístico, pero también es acordarse la lamentable imagen de su rotura de ligamentos a inicios de 2014 y que lo llevó a perderse el Mundial de Brasil.

Garabello vivió la intimidad de ese momento en la Selección Colombia y contó cómo se sintió dentro del grupo, además de rendirse a los pies del 'tigre', tanto en lo personal como en lo futbolístico.

"He dicho que en la Selección hubo cosas buenas y malas, pero si hubo una tristeza fue el día de la lesión de 'Falca', cuando quedó desafectado en Cardales. Un tremendo goleador, pero primero es una gran persona. Es un jugador que no venía por el dinero sino por la gloria deportiva, ese espíritu amateur como cuando era. En mis equipos de ahora, sigo mostrándoles videos de definiciones y movimientos del 'tigre'. Es una persona familiar, de bien. Sentimos una gran tristeza cuando no pudo estar con nosotros en Brasil, pero luego una alegría inmensa cuando cumplió su sueño en Rusia", cerró.

Lea también: ¿Nuevo acuerdo? El 'Pacto de Santiago' podría frenar las ilusiones de Perú y Colombia

Nadie sabe qué pasará en unas horas, lo único certero es que algo se hizo bastante mal en la Selección Colombia y algún día se debe dar a conocer. A muy pocos les cabrá en la cabeza que una camada tan rica de jugadores esté viviendo una situación como esta de estar ad portas de quedarse afuera de un Mundial.

Por: Santiago Clavijo Merino / En Twitter: @santiagocm96