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Colombia

Brigada 15 del Ejército rescató a 45 personas secuestradas en la vía Medellín–Quibdó

La Séptima División del Ejército confirmó que mientras avanzaba el operativo de rescate, dos soldados murieron y cinco más resultaron heridos.

Foto: Ejército Nacional

Noticias RCN

julio 14 de 2026
03:26 p. m.
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La Brigada 15 del Ejército Nacional confirmó en la tarde de este martes el rescate de 45 personas, entre ellas 4 menores, que habían sido secuestradas por el ELN en el corredor vial que conecta a Medellín con Quibdó.

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Según el reporte oficial, unidades del Grupo Liviano de Caballería N.° 9, agregadas al Batallón de Infantería N.° 12 Primero de Línea y apoyadas por tropas del Batallón de Operaciones Terrestres N.° 26 y la Fuerza Aérea Colombiana, fueron atacadas con la activación de una carga explosiva y posterior enfrentamiento armado.

El Ejército calificó la acción como “cobarde” y aseguró que los uniformados heridos ya fueron evacuados a un centro asistencial, mientras continúan las operaciones para garantizar la liberación de la población civil y restablecer la seguridad en el corredor vial.

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Operaciones militares y ataques en la zona

“Nuestras tropas, en coordinación con la Policía de Colombia y las autoridades competentes, adelantan operaciones militares para ubicar a los responsables y lograr la pronta liberación de las víctimas”, señaló la división militar.

La gobernadora de Chocó, Nubia Carolina Córdoba, reveló que en las últimas horas se han registrado ataques contra las tropas en el corredor vial, lo que evidencia la compleja situación de seguridad en la región.

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