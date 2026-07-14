Brigada 15 del Ejército rescató a 45 personas secuestradas en la vía Medellín–Quibdó

La Brigada 15 del Ejército Nacional confirmó en la tarde de este martes el rescate de 45 personas, entre ellas 4 menores, que habían sido secuestradas por el ELN en el corredor vial que conecta a Medellín con Quibdó.

El hecho se presentó en la mañana, cuando dos buses de la empresa Rápido Ochoa fueron interceptados en el sector de Toldas, sobre la vía Quibdó–Carmen de Atrato.

Dos soldados fueron asesinados tras el secuestro de 45 personas en Chocó

La Séptima División del Ejército confirmó que dos soldados murieron y cinco más resultaron heridos en medio de los combates contra el ELN en Chocó, durante el despliegue militar para rescatar a las 39 personas secuestradas en la vía Medellín–Quibdó.

Según el reporte oficial, unidades del Grupo Liviano de Caballería N.° 9, agregadas al Batallón de Infantería N.° 12 Primero de Línea y apoyadas por tropas del Batallón de Operaciones Terrestres N.° 26 y la Fuerza Aérea Colombiana, fueron atacadas con la activación de una carga explosiva y posterior enfrentamiento armado.

El Ejército calificó la acción como “cobarde” y aseguró que los uniformados heridos ya fueron evacuados a un centro asistencial, mientras continúan las operaciones para garantizar la liberación de la población civil y restablecer la seguridad en el corredor vial.

Operaciones militares y ataques en la zona

“Nuestras tropas, en coordinación con la Policía de Colombia y las autoridades competentes, adelantan operaciones militares para ubicar a los responsables y lograr la pronta liberación de las víctimas”, señaló la división militar.

La gobernadora de Chocó, Nubia Carolina Córdoba, reveló que en las últimas horas se han registrado ataques contra las tropas en el corredor vial, lo que evidencia la compleja situación de seguridad en la región.