"La enfermedad de su esposa lo afectó": Racing explica salida de Edwin Cardona

"La llegada de Cardona es toda mía, me hago cargo. Aposté por él y me desilusionó. Ya no es tenido en cuenta. Le vamos a buscar club". Así de lapidario fue Víctor Blanco, presidente de Racing, con la situación de Edwin Cardona en el club. Pero así como es de fuerte, también tiene muchos argumentos en el medio, pues el colombiano nunca se pudo consolidar en el año y medio que lleva en el equipo de Avellaneda.

La historia hay que contarla desde el inicio. En enero de 2022, 'Crackdona' llegó con ese rótulo a la 'Academia' con un pasado en Boca Juniors que lo dejaba muy bien parado. De los mejores volantes de creación del futbol argentino y obsesión de Juan Román Riquelme. Nada mal, todo estaba a su favor.

Por eso fue que Racing, con el objetivo de dejar atrás las malas campañas y armar un equipo de lujo para pelear en liga y en Copa Libertadores, cumplió el deseo de su entrenador Fernando Gago, quien fue compañero con Edwin en su primera etapa en Boca y lo pidió para ser pieza fundamental en el andamiaje de su equipo.

Poco más de 3 millones de dólares pagaron los de Avellaneda a Xolos de Tijuana por el 50% de los derechos económicos de Cardona, ganándole la pulseada por su fichaje a Atlético Nacional. La expectativa era máxima, pero en un año y medio, el antioqueño nunca las llegó a colmar. Es más, fueron más los escándalos por supuesta displicencia, falta de compromiso, ausencias injustificadas, lesiones musculares y mal estado físico, o eso, ante los ojos de la gente al exterior del club.

Presidente de Racing explica situación de Edwin Cardona

NoticiasRCN.com contactó a Víctor Blanco, presidente de Racing, quien explicó más sobre el caso de Edwin Cardona. Si bien ratificó la salida del jugador y que esperaba mucho más de él en cancha, explicó que hubo situaciones personales que lo condicionaron a concentrarse en cosas diferentes al fútbol, como la enfermedad de su esposa Carolina Castaño, quien en diciembre había revelado haber sufrido de una masa en el lado izquierdo de su cabeza, que afectó de manera fuerte su salud física y mental.

"Simplemente no le salieron las cosas y eso lo fue llevando a un tobogán. Realizó un gran esfuerzo para ponerse en forma física, después la enfermedad de su mujer también ayudó a no poder concentrarse", detalló el directivo.

Esto refleja una cruda realidad, y es que en muchas ocasiones, al futbolista se le saca de su contexto humano y personal, y se le señala por su imagen en la sociedad. Si juega mal, si no juega, si se lesiona mucha, en fin. Pero se olvida que por el otro lado hay una persona, una vida, una familia, y que al interior, hay muchas situaciones que, como pasa en la vida de cada quien, no salen a la luz y pueden ser el argumento de ese 'mal rendimiento'. Y aquí pasó.

¿Qué viene para Edwin Cardona?

Los números son claros y reflejan un mal paso de Cardona por Racing. En todo 2022 jugó 27 partidos llegando a anotar dos goles y a dar una asistencia. Números flojos, pero que contrastan con un 2023 aún más discreto: solo siete encuentros disputados, sin goles ni asistencias.

Así las cosas, Víctor Blanco reconfirmó que la decisión es que Edwin Cardona debe buscar un club en donde seguir su carrera deportiva. El directivo le reveló a NoticiasRCN.com que el jugador colombiano está con un permiso de 20 días de licencia y "después tiene que volver si no tiene equipo". ¿Volverá el 'Crackdona' que todos conocimos?

