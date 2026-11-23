En el marco de una velada internacional de boxeo celebrada en República Dominicana, el colombiano Andrés 'El Sicario' Pérez venció por nocaut técnico al local Pablo 'Pretty Boy' Valdez y el nacido en San Onofre, Sucre, consiguió dos nuevos títulos: el cinturón NABA Silver y el Latino de la AMB (Asociación Mundial de Boxeo).

La pelea, que tuvo lugar en el coliseo 'Teo' Cruz de Santo Domingo y estuvo avalada por la Asociación Mundial de Boxeo y la Asociación Nacional de Boxeo, estaba pactada para 10 rounds, pero el púgil colombiano logró la victoria a los 42 segundos en el segundo asalto tras el golpe definitivo.

Equipo rival solicitó la revisión de los guantes del colombiano

Debido a que el boxeador colombiano cayó a la lona en el primer round, con visibles signos de molestia en una de sus piernas, la épica remontada y posterior victoria hicieron que el equipo local solicitara una revisión de los guantes de 'El Sicario' en busca de alguna irregularidad.

En video quedó registrado el momento en que los jueces de la pelea retiran los guantes del colombiano y certifican que todo está bajo las reglas, validando la victoria colombiana; en la grabación se logra escuchar a uno de los que sería miembro del equipo rival tratando de convencer a los jueces de que hay algo mal con los guantes o el vendaje de Andrés Pérez, sin embargo, la decisión ya estaba tomada.

"Yo lo voy a noquear": la advertencia del boxeador dominicano que no se cumplió

En conferencia de prensa previa a la pelea, ambos boxeadores se retaron verbalmente, prometiendo una pelea muy reñida, escenario que no se vivió debido a la rápida victoria del colombiano: "¿Que tú me vas a quitar la victoria? Esa energía la quiero ver en el ring (...) yo lo voy a noquear", sentenció el púgil local, provocando una contundente respuesta del colombiano: "Mi récord lo dice todo: 15 nocauts, y este va a ser el 16", afirmó el colombiano, que finalmente cumpliría con su palabra.