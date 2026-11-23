Las autoridades colombianas asestaron un nuevo golpe contra la organización criminal conocida como Los Satanás, con la captura de ocho presuntos integrantes en operativos simultáneos realizados en cinco ciudades del país.

Cayeron alias Pinky y 'Will' de Los Satanás

Entre los detenidos se encuentran alias Pinky y alias Will, señalados de ejecutar disparos contra establecimientos comerciales en Bogotá.

Los operativos se desarrollaron en dos fases. La primera resultó en la captura en flagrancia de alias Pinky y alias Will en la localidad de Kennedy, Bogotá, mientras presuntamente realizaban disparos contra locales comerciales y distribuían panfletos extorsivos

Según las autoridades, la pareja operaba siguiendo órdenes de alias Satanás, líder de la estructura delincuencial.

El modus operandi de la organización consistía en amenazar a propietarios de negocios y conductores de transporte informal mediante panfletos intimidatorios, seguidos de ataques armados si las víctimas se negaban a pagar.

Una mujer, identificada como alias Pinky, junto a un cómplice, se desplazaba en motocicleta por el sur de Bogotá distribuyendo las amenazas y cobrando sumas de dinero a cambio de no atentar contra la vida de los trabajadores.

Así fue la captura de los otros seis integrantes

En la segunda fase del operativo nacional, que se extendió a cinco ciudades incluyendo Medellín y Bogotá, fueron capturadas seis personas adicionales mediante órdenes judiciales. Estas detenciones forman parte de una estrategia coordinada para desarticular la red criminal.

Las investigaciones revelaron que al menos dos de los capturados tienen antecedentes criminales por los delitos de extorsión y porte ilegal de armas.

Adicionalmente, las autoridades confirmaron que algunos de los detenidos son familiares de alias Satanás.

Un juez de garantías analizó el material probatorio presentado por la Fiscalía y determinó enviar a prisión a los capturados, quienes deberán responder por los delitos de extorsión, porte ilegal de armas y concierto para delinquir.