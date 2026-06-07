Un año del atentado contra Miguel Uribe Turbay: el crimen que enlutó a todo un país

Este domingo 7 de junio, se cumple un año de uno de los hechos que enlutó la historia política reciente del país: el atentado contra Miguel Uribe Turbay ocurrido en el occidente de Bogotá.

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El crimen se perpetró en la tarde del sábado 7 de junio de 2025. Turbay, quien era senador y precandidato del Centro Democrático, se encontraba en el parque El Golfito en el barrio de Modelia.

¿Cómo ocurrió el magnicidio?

Un grupo de personas escuchaba atentamente las palabras del candidato, pero en el público había un joven, de solo 14 años, que iba a protagonizar el caos que no solo llevó al pánico; sino que marcó un antes y después en la política contemporánea.

Conocido como ‘Tianz’, él se encontraba a escasos metros y, sin mediar palabra, sacó la pistola Glock modificada que escondía y le disparó varias veces al precandidato. Un año después, las imágenes aún son escalofriantes sobre la frialdad del momento.

Por dos meses, el país se unió en un solo llamado: la salud de Uribe Turbay. Desde sectores políticos hasta la población en general, hubo esperanza de que saliera adelante. Cada reporte de la Fundación Santa Fe podría dar una señal de fe o una dura batalla que complicaba el camino.

¿Quiénes fueron responsables?

El trágico anuncio se dio en la madrugada del 11 de agosto. Su esposa, María Claudia Tarazona, le comunicó a Colombia que el senador había fallecido a los 39 años.

El caso también ha tenido un apartado judicial que resultó con la captura de los autores materiales: Elder José Arteaga o El Costeño, Simeón Pérez Marroquín o El Viejo, Katherine Andrea Martínez o Gabriela, Harold Barragán o Harold, William Fernando González o El Hermano, Carlos Eduardo Mora González o El Veneco y Jhorman David Mora o El Caleño.

Tres de ellos, ‘El Viejo’, ‘Gabriela’ y ‘El Veneco’, lograron preacuerdos con la Fiscalía y fueron condenados. Con respecto a ‘Tianz’, ya recibió la respectiva sanción.

Las pesquisas revelaron que la orden de asesinar al precandidato provino de la disidencia de la Segunda Marquetalia que comanda ‘Iván Márquez’. ‘El Viejo’ mantuvo contacto con ‘El Zarco Aldinever’ para coordinar los macabros detalles del magnicidio.

Miguel Uribe Londoño, su papá, tomó sus banderas en la contienda electoral. Hoy, un año después, este crimen aún enluta a la población civil y deja vacío sobre cómo lograr la paz en un contexto donde se han arrebatado vidas.