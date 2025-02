¿Era penalti? VIDEO de la jugada polémica que reclamó Independiente Santa Fe vs. Águilas Doradas

Águilas Doradas e Independiente Santa Fe empataron 0-0 este 7 de febrero, en la tercera fecha de la Liga BetPlay I 2025, en el estadio Alberto Grisales de Rionegro.

De esa manera, los 'cardenales' llegaron a cinco puntos, mientras que los 'dorados' a tres. Sin embargo, los capitalinos completaron dos fechas sin conocer la victoria, mientras que Águilas aún no ha ganado en el campeonato.

El partido fue de pocas emociones y los equipos casi no patearon al arco. Todo se tornó disputado en la mitad de la cancha y los pocos acercamientos en las áreas fueron bien resueltos por los arqueros Andrés Marmolejo y Geovanni Banguera.

Y, en una de esas pocas jugadas dentro de la zona definitiva de juego, se generó una polémica de la que aún están hablando en Independiente Santa Fe. Pues, sobre el minuto 80, Ángelo Rodríguez cayó en el área rival y todo el plantel y el cuerpo técnico reclamaron penal.

No obstante, para el árbitro Ferney Trujillo no hubo falta y, tras el reclamo del delantero, decidió mostrarle tarjeta amarilla. Además, en el VAR también revisaron la jugada y consideraron que no tenían que llamar a la autoridad central al monitor.

Posteriormente, 60 segundos después, Ángelo Rodríguez cometió una falta en la mitad del área y se fue expulsado. Es decir, solo estuvo en cancha alrededor de 24 minutos debido a que ingresó a los 58 por Hugo Rodallega.

En video: esta fue la jugada en la que Independiente Santa Fe reclamó penalti vs. Águilas Doradas

A falta de 10 minutos para que se cumpliera el tiempo reglamentario, Independiente Santa Fe atacó por la banda derecha de la cancha con Omar Fernández, el extremo que llegó para este 2025 desde Everton de Chile.

El jugador de Zipaquirá llegó a línea de fondo, centró con su pierna derecha y Ángelo Rodríguez quiso desmarcarse para hacer contacto con el balón enviado por su compañero. Sin embargo, cayó en el área y acusó que Dylan Lozano lo había tomado de la camiseta.

En las repeticiones de Win Sports se notó una sujeción, pero las opiniones están divididas. Un sector ha indicado que el contacto no fue suficiente para pitar penalti, mientras que otro grupo de personas ha indicado que el defensor de Águilas le impidió a Ángelo Rodríguez ir por el balón y que debía sancionarse penal.

No obstante, la realidad es que los árbitros determinaron que tenía que seguirse jugando y el partido finalizó sin que el balón hiciera contacto con algunas de las redes de gol.

La jugada se puede ver en el siguiente video embebido de Win Sports, exactamente entre los minutos 2:36 y 2:52.

¿Contra quién jugará Independiente Santa Fe en la próxima fecha?

Independiente Santa Fe se enfrentará en la cuarta fecha ante Atlético Nacional, que se consagró en la noche del 6 de febrero como el campeón de la Superliga.

El partido está programado para el miércoles 12 de febrero, a las 8:30 de la noche, y se jugará en el estadio Nemesio Camacho El Campín.