En video quedó registrada una brutal pelea entre integrantes de la UFC en pleno vestíbulo de un hotel de Abu Dhabi; los protagonistas de la escena se encuentran en los Emiratos Árabes con motivo del evento 'Real American Freestyle', cartelera de lucha libre profesional que tendrá lugar el próximo sábado 14 de noviembre.

Merab Dvalishvili, ex campeón de peso gallo en la UFC, Usman Nurmagomedov, campeón de la 'Professional Fighters League' y su hermano Umar Nurmagomedov, competidor de la UFC, fueron los principales protagonistas de una pelea que escaló hasta reunir a varias personas en un intercambio de violentos golpes.

Así fue la batalla campal en hotel de Abu Dhabi

El georgiano Merab Dvalishvili brindaba una entrevista como parte de la promoción del evento cuando los hermanos Nurmagomedov lo atacaron sorpresivamente, a pesar de que el agredido intentó saludarlos cordialmente; la situación se complicó rápidamente y los acompañantes de los hermanos rusos también intentaron atacar al georgiano, por lo que un amigo también debió intervenir para defenderlo del ataque.

“Estaba haciendo una entrevista para RAF en el vestíbulo del hotel y Usman y sus amigos vinieron por detrás y empezaron a darme puñetazos a mí y a mi joven amigo”, señaló Dvalishvili a través de sus redes sociales, y criticó la forma en que fue atacado, invitando a los agresores a pelear en un combate, pero solo entre los dos involucrados.

Tras la pelea, que fue registrada por las cámaras de los organizadores del evento, el luchador de Georgia terminó con la cara cubierta de sangre y con su amigo presentando varias heridas y cortes en su rostro; según información brindada desde Abu Dhabi, uno de los hermanos Nurmagomedov fue detenido junto con dos de sus acompañantes.

Posibles motivos de la pelea

A pesar de que algunas versiones manifiestan que la rivalidad política entre Georgia y Rusia, además de los cuestionamientos de Dvalishvili sobre la identidad de Nurmagomedov, fueron el motivo de la pelea, el conflicto obedece a motivos deportivos y personales.

En enero de 2025, el luchador de Georgia derrotó en un combate al ruso y, a partir de esa fecha, iniciaron una serie de cruces a través de redes sociales; por su parte, desde el lado de los hermanos Nurmagomedov afirman que la agresión ocurrió debido a que Merab golpeó a uno de sus amigos en julio de 2026.

Cuestiones de honor, códigos y respeto son otros de los factores que intervinieron en la disputa.

La UFC aún no se ha pronunciado al respecto y de desconoce si habrán sanciones para los peleadores involucrados.