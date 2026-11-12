Colombia enfrenta su mayor inflación de alimentos en tres años

La inflación de alimentos en Colombia aumentó en octubre y alcanzó el 7,31% anual, frente al 6,74% registrado en septiembre. Se trata de su nivel más alto en tres años, un comportamiento que intensifica la presión sobre el costo de vida en los hogares colombianos de cara al cierre de 2026.

¿Qué alimentos subieron más de precio en octubre?

La comida sigue presionando el bolsillo de los colombianos, especialmente en productos básicos como la papa, el plátano y los huevos.

Las cifras muestran que llenar el mercado sigue siendo más costoso para los hogares colombianos. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), los alimentos y bebidas no alcohólicas pasaron de una variación anual de 6,74% en septiembre a 7,31% en octubre.

En el comportamiento mensual, esta división registró un aumento de 0,19%. Aunque parece una variación moderada, contrasta con la caída de 0,35% que se había presentado en octubre de 2025. Ese efecto también incidió en el resultado anual.

Entre los productos que más subieron frente a septiembre estuvieron la papa, con 8,3%; el plátano, con 6,1%, y los huevos, con 3,1%.

La comparación con octubre del año pasado deja cifras aún más llamativas: la papa acumuló un incremento anual de 98%, el tomate de 44% y los huevos de 6%, de acuerdo con los datos citados por David Cubides, economista jefe del Banco de Occidente.

Gráfico: La República

El encarecimiento de los alimentos contrasta con otras divisiones que registraron variaciones anuales inferiores al promedio nacional de 6,30%. Prendas de vestir y calzado tuvo un aumento de 3,14%; información y comunicación, de 4,47%; recreación y cultura, de 4,52%, y transporte, de 5,19%.

¿Por qué podrían seguir subiendo los precios de los alimentos?

El panorama para los últimos meses de 2026 tampoco es alentador. Cubides advirtió que las condiciones climáticas y sus efectos sobre la oferta agrícola podrían mantener la presión sobre los precios. Su pronóstico apunta a que la inflación de alimentos podría acercarse al 9% anual al cierre del año.

A este escenario se suman posibles cambios tributarios contemplados en la propuesta denominada Ley de Rescate. Según las estimaciones del Ministerio de Hacienda citadas en el debate, las medidas tendrían un efecto de hasta 0,6 puntos porcentuales sobre la inflación en 2027 y de 1,4 puntos en 2028. Para este último año, 1,3 puntos estarían relacionados con modificaciones al IVA sobre algunos productos que actualmente tienen beneficios tributarios.

¿Cómo influye el aumento de los alimentos en el salario mínimo de 2027?

El comportamiento de los precios también será un elemento clave en la negociación del salario mínimo para 2027. Mientras algunos gremios plantean un incremento de entre 8% y 9,5%, las centrales obreras han mencionado una propuesta cercana al 38,5%.

Con una base de $1,75 millones para el salario mínimo de 2026, un aumento del 8% lo llevaría a cerca de $1,89 millones. En cambio, un ajuste del 38,5% lo ubicaría por encima de los $2,4 millones. Son escenarios de discusión, no decisiones aprobadas.

Por su parte, el Banco de la República elevó su pronóstico de inflación para el cierre de 2026 a 7,1%, frente al 6,9% que proyectaba anteriormente. Con los alimentos en su nivel más alto de los últimos tres años, el costo de vida y el poder adquisitivo de los hogares estarán en el centro de la discusión económica de las próximas semanas.