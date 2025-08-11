CANAL RCN
¿Quedó definido el Puskás? VIDEO del GOLAZO que se marcó de arco a arco en Uruguay

El arquero sacó largo y 'baño' al guardameta rival. Vea el golazo que le está dando la vuelta al mundo.

Foto: @cerrolargofc en Instagram.

noviembre 08 de 2025
12:05 p. m.
El 7 de noviembre de 2025, se disputó la fecha 15 en la Primera División de Uruguay y todos los reflectores se enfocaron en el partido entre Cerro Largo vs. Liverpool, en el estadio Municipal Antonio Eleuterio Ubilla.

La razón fue que Gino Santilli, el arquero de Cerro Largo, marcó un histórico gol de arco a arco que significó el 2-0.

Esto sucedió al minuto 49, cuando estaba cayendo un diluvio en Melo, Uruguay, la zona en la que está ubicado el estadio de Cerro Largo.

En video: así fue el golazo de arco a arco que hizo Gino Santilli en el partido entre Cerro Largo vs. Liverpool, en Uruguay

Sobre el minuto 49 del partido, Gino Santilli, el arquero argentino que tiene 24 años, se quedó con el balón en sus manos y quiso jugar rápido para aprovechar que la defensa de Liverpool aún no se había acomodado.

Fue así como sacó largo para buscar a uno de los atacantes de Cerro Largo, pero el balón picó justo antes de entrar al área, tomó altura y sobró al arquero Sebastián Lentinelly, de Liverpool, que se encontraba saliendo.

Tras ese histórico gol, todos los jugadores de Cerro Largo fueron a abrazar a Gino Santilli para celebrar a rabiar junto a él.

Además, en las redes sociales del club también se comenzaron a emitir elogios para el arquero argentino.

"Locura total. Gino Santilli los evita y también los convierte", escribieron.

El video del gol se puede ver aquí:

¿Qué ha dicho Gillo Santilli, el arquero de Cerro Largo, tras su golazo de arco a arco en Uruguay?

Luego del golazo que le está dando la vuelta al mundo, Guillo Santilli le concedió una entrevista a SportsCenter de ESPN y aseguró que está sintiendo una emoción única.

"Es una alegría enorme y también un sueño cumplido. Siempre juego con mis compañeros y me gusta jugar de '9' en los informales, en los 'picaditos'", aseguró.

"Siempre dije que iba a hacer un gol, pero no de esta manera. Muy contento la verdad", concluyó.

