CANAL RCN
Deportes

Achraf Hamiki rompió el silencio tras su lesión por la entrada de Luis Díaz en Champions

El lateral marroquí reapareció en redes sociales tras la fuerte entrada de Luis Díaz en el PSG vs. Bayern Múnich.

Luis Díaz Achraf Hakimi
FOTO: AFP

Noticias RCN

noviembre 07 de 2025
03:09 p. m.
Luis Díaz sigue en el centro de la conversación luego de lo que fue su más reciente actuación en la Champions League, donde el Bayern Múnich visitó al PSG en Francia. El colombiano marcó dos goles y se fue expulsado, todo en la primera parte del encuentro.

La razón de su expulsión fue por una entrada desde atrás sobre el lateral derecho del PSG, Achraf Hakimi, quien tuvo que ser sustituido de inmediato. Se conoció el parte médico y tendrá que estar por fuera de las canchas entre 4 y 8 semanas.

El primer pronunciamiento de Hakimi tras la lesión

Luego de que se revelara el tiempo que estará de baja, Hakimi apareció en redes sociales, donde hizo una publicación al respecto. Compartió una foto suya del día del partido junto a una imagen de un león con una frase haciendo referencia a lo sucedido. "Un pequeño retroceso para un gran regreso".

Las caídas son parte del viaje, la remontada hace la diferencia ¡Gracias a todos por sus mensajes!

Cabe recordar que el partido donde Hakimi salió lesionado coincidió justamente con la fecha de su cumpleaños número 27, por lo que también estuvo reaccionando a algunos mensajes de felicitaciones, así como de apoyo tras lo sucedido.

Luis Díaz y los partidos que se perderá en la Champions

Se espera que la EUFA de a conocer el tiempo de sanción para Luis Díaz tras esta falta sobre Hakimi, pues aunque generalmente solo se da una fecha de suspensión automática por la roja directa, el Comité de Ética puede extenderla si lo considera pertinente.

De entrada, Díaz no estará disponible para el partido donde el Arsenal reciba al Bayern Múnich en la quinta fecha de la fase de liga, pero está en vilo saber si también se perdería el juego ante Sporting de Lisboa en Alemania.

