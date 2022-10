¡Lo noqueó! Se conoció video del puñetazo de basquetbolista a compañero en la NBA

El experimentador basquetbolista Draymond Green, de los Golden State Warriors, está envuelto en una polémica tras conocerse que tuvo una pelea con su compañero de equipo Jordan Poole durante un entrenamiento.

El vigente campeón de la NBA abrió una investigación sobre ese enfrentamiento el jueves, donde hasta ese momento solo se conocía que ambos basquetbolistas se habían ido a los puños.

Sin embargo, horas después el programa estadounidense TMZ dio a conocer lo que realmente ocurrió entre ambos basquetbolistas.

En el video se observa que ambos deportistas se encuentran separadas mientras tiene un cruce de palabras hasta el momento en donde Green encaró a Poole y este lo empujó ante algún dicho por parte de Draymond.

Tras el empujón, Green reaccionó con un puñetazo en la cara de Jordan Poole que inmediatamente quedó noqueado y luego de lo sucedido, compañeros y staff de los Golden State Warrios intercedieron en esa situación.

TMZ obtained the video of the altercation between Draymond Green and Jordan Poole at practice https://t.co/55rMnBqAVG pic.twitter.com/k02BGsBo8G