¿Cábala? El detalle que le entregó un niño a Néstor Lorenzo en Barranquilla

La Selección Colombia es una de las cosas que más mueven al país a nivel de emociones, sobre todo en los niños, quienes sueñan poder compartir un rato con sus mayores ídolos, los cuales hacen que Barranquilla se paralice cuando la selección juega en el Metropolitano Roberto Meléndez.

Pues bien, previo al juego contra Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas, este tipo de acciones se repitieron en la concentración de la Selección Colombia, pero hubo uno en especial que emocionó a Néstor Lorenzo y que en medio de la rueda prensa previo al compromiso lo recordó.

El estratega argentino contó la anécdota acerca de un pequeño que le regaló un rosario, el cual de inmediato lució en su muñeca derecha. Contó que al día siguiente se encontró al niño, con quien experimentó un momento bastante especial debido al cariño del pequeño hincha.

“Ayer me pasó algo muy curioso. Un chiquito me mandó este rosario por medio de un jugador. El otro día, me encontré con el nene y me dijo “fui yo el que te mandé eso”, apenas me lo vio, se puso contento porque lo tenía puesto”, aseguró el entrenador de la Selección Colombia sobre la situación que vivió días previo al inicio de las Eliminatorias.

Además, Néstor Lorenzo aprovechó la oportunidad para resaltar el gran acompañamiento que tiene la hincha de la Selección Colombia con los jugadores, dejando claro que el día del partido en cada rincón de Barranquilla se ve una marea amarilla impresionante.

“La gente aquí es increíble, la pasión que tienen, sobre todo los niños. Le dije a mi cuerpo técnico, que nunca ha vivido la Eliminatoria en Barranquilla, que mañana se van a emocionar cuando vengamos por la avenida y toda esa marea amarilla cubriendo el camino. Este equipo tiene mucho para dar y vamos a hacer una buena Eliminatoria”, agregó.

Más declaraciones de Lorenzo

Lorenzo hizo énfasis en que este momento del año es complicado, porque hasta ahora están arrancando las ligas europeas. Este escenario supone que hay futbolistas, como es el caso de Yerry Mina, quienes aún no debutan con sus equipos.

"Los jugadores están bien entrenados. Los campeonatos en Europa empezaron hace 2-3 semanas, se pudieron haber perdido un partido, pero nunca dejaron de entrenar. En lo futbolístico es difícil de evaluar porque a algunos no los vimos, pero confiamos que están en buena condición", empezó diciendo el exasistente técnico de José Néstor Pékerman.